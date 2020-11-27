Virüsün bulaşmasında bu tür ziyaret ve toplantıların riski arttırdığına dikkati çeken Başkan Gürbüz, “Covid-19’u hem kendimizde hem de sevdiklerimizden uzak tutmak için lütfen bir süre aramıza mesafe koyalım” dedi.

Ülkemizin salgı sürecinde zor bir dönemece girdiğini belirten Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, maske, mesafe ve temizlik kurallarına azami derecede uyulmasının önemine değindi.

Vaka artışından ilçenin etkilenmemesi için tüm kurum ve kuruluşların üzerlerine düşeni en iyi şekilde yapma gayreti içinde olduğunu bildiren Başkan Gürbüz, bu noktada vatandaşlara da büyük görevler düştüğünü söyledi.

Bu yöndeki çağrısını, ‘virüs var lütfen gelmeyin’ cümlesinin olduğu bir fotoğraf karesi ile dile getiren Başkan Gürbüz, “Elbistan’da salgını kontrol altında tutmak ve vaka sayılarını minimuma indirmek için devletimizin tüm birimleri ile birlikte sahadayız. Bu sıkıntılı süreçte sağlık çalışanlarımız ve kamu görevlilerimizin omuzlarındaki yükün hafifletilmesi için, vatandaşlarımızın da desteğini almamız şart. Bunu ancak omuz omuza vererek başarabiliriz. Bu süreçte, virüsün yayılmasındaki en riskli ortamlar, ev ve akraba ziyaretleri olarak gösteriliyor. Riski daha da arttırmamak istiyorsak lütfen ev ziyaretlerini erteleyelim. Tüm vatandaşlarımızdan maske, sosyal mesafe ve temizlik konusunda gösterdikleri itinayı ev ziyaretlerinin yapılmaması konusunda göstermelerini rica ediyoruz. Tedbirleri sıkı tutmak zorundayız, bırakamayız. Eğer bırakırsak kontrolden çıkacak ve çok daha ciddi sonuçlarla karşılaşacağız” şeklinde konuştu.