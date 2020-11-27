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‘Virüs var lütfen gelmeyin”

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, duvarında ‘virüs var lütfen gelmeyin’ yazılı olan evin fotoğrafını paylaşarak pandemi sürecinde ev ve akraba ziyaretlerine bir süre ara verilmesi çağrısında bulundu.

‘Virüs var lütfen gelmeyin”
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Virüsün bulaşmasında bu tür ziyaret ve toplantıların riski arttırdığına dikkati çeken Başkan Gürbüz, “Covid-19’u hem kendimizde hem de sevdiklerimizden uzak tutmak için lütfen bir süre aramıza mesafe koyalım” dedi.

Ülkemizin salgı sürecinde zor bir dönemece girdiğini belirten Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, maske, mesafe ve temizlik kurallarına azami derecede uyulmasının önemine değindi.

Vaka artışından ilçenin etkilenmemesi için tüm kurum ve kuruluşların üzerlerine düşeni en iyi şekilde yapma gayreti içinde olduğunu bildiren Başkan Gürbüz, bu noktada vatandaşlara da büyük görevler düştüğünü söyledi.

Bu yöndeki çağrısını, ‘virüs var lütfen gelmeyin’ cümlesinin olduğu bir fotoğraf karesi ile dile getiren Başkan Gürbüz, “Elbistan’da salgını kontrol altında tutmak ve vaka sayılarını minimuma indirmek için devletimizin tüm birimleri ile birlikte sahadayız. Bu sıkıntılı süreçte sağlık çalışanlarımız ve kamu görevlilerimizin omuzlarındaki yükün hafifletilmesi için, vatandaşlarımızın da desteğini almamız şart. Bunu ancak omuz omuza vererek başarabiliriz. Bu süreçte, virüsün yayılmasındaki en riskli ortamlar, ev ve akraba ziyaretleri olarak gösteriliyor. Riski daha da arttırmamak istiyorsak lütfen ev ziyaretlerini erteleyelim. Tüm vatandaşlarımızdan maske, sosyal mesafe ve temizlik konusunda gösterdikleri itinayı  ev ziyaretlerinin yapılmaması konusunda göstermelerini rica ediyoruz. Tedbirleri sıkı tutmak zorundayız, bırakamayız. Eğer bırakırsak kontrolden çıkacak ve çok daha ciddi sonuçlarla karşılaşacağız” şeklinde konuştu.

 


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‘Virüs Var Lütfen Gelmeyin”