Veteriner Hekimler Odası: “Elbistan’a fakülte değil Hayvancılık ve Tarım Lisesi açılsın”

Başkan Gök, bölge hayvancılığının kalkınması için ve ara personel yetiştirmek için Hayvancılık ve Tarım Lisesi açılmasını önerdi. Aynı görüşü destekleyen Fedakar da, eğitim, maden ya da enerji alanlarındaki fakültelerin tercih edilmesi çağrısında bulundu.

İstiklal Üniversitesi bünyesinde Elbistan’a açılması planlanan Veteriner Fakültesi, Kahramanmaraş Veteriner Hekimler Odası’nca yanlış bir karar olarak nitelendirildi.

Konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamasında, ‘Eksiklerimizi tamamlamadan lise tarzında bir fakültenin açılmasını mesleğimiz adına doğru bulmuyoruz’ diyen Kahramanmaraş Veteriner Hekimler Odası Başkanı Erdal Gök, gerekçelerini şu şekilde sıraladı:

“Elbistan ilçesinde Veteriner Fakültesi açılması planlanmıştır. Ancak henüz açılmadığı için alınan bu kararın gözden geçirilmesi için hala vaktimiz var. Öncelikle Veteriner Hekimleri Odalarının Veteriner Fakültesi açılmasına neden karşı çıktığının anlaşılması gerekmektedir. Veteriner Hekimleri Odaları, Veteriner Hekimliği mesleğinin bugününün en iyi şekilde olması için çabalarken mesleğin yarınını da planlamak zorundadır. Bu bakımdan mesleğimizin bugününün en iyi olması için Fakültelerimizin eğitim olanağı en üst seviyede ve kaliteli olmalıdır. Bu eğitim olanağının ve kalitenin sağlanması için; laboratuar imkanı, ARGE imkanı sağlayacak bir çiftlik, hastane tam teşekküllü olmalı ve ruhsat alabilecek şartları taşımalı, eğitim görevlileri kadrosu yeterli olmalı, kurulacağı yer bölgenin laboratuar ihtiyacını karşılayabilmeli. Eğer bu kriterler sağlanamayacaksa sadece fakülte sayısı ve mezun olan hekim sayısı artacak. Dolayısıyla mesleğin yarınında istihdam problemi ile karşı karşıya kalınacak.

Veteriner Fakültesinin kurulacağı ile ilgili müjde verilirken bölge hayvancılığının iyi seviyede olduğu fakülte açıldığında bölge hayvancılığına olumlu katkısı olacağı söylenmektedir. Tabi bu yorumlar konunun uzmanları olmayan kişiler tarafından yapılan yorumlardır. Öyle bir lanse ediliyor ki Veteriner Fakültesi açıldığında bölgenin hayvancılığıyla ilgili bütün problemleri bitecek. İlimize yakın olan Kayseri, Elazığ, Hatay, Adana ve Sivas’ta Veteriner Fakültesi bulunmaktadır. Bu fakültelerden kaç tanesinin alt yapısını sağlayarak bölge hayvancılığının sorunlarına çözüm bulan ve hayvancılığına yön verebilen bir yapıya sahip hale getirebildik. Eksiklerimizi tamamlamadan lise tarzında bir fakültenin açılmasını mesleğimiz adına doğru bulmuyoruz. Fakülte sayılarını arttırmak yerine mevcut fakültelere bu görevleri yapabileceği ortamları oluşturmanın mesleğimiz ve hayvancılığımız adına daha doğru olacağı kanısındayız.”

Bölgenin özellikle hayvancılık noktasındaki kanayan yarasının veteriner hekim değil kalifiye eleman açığı olduğunu savunan Başkan Gök, “Amacımız ülke hayvancılığımızın içerisinde bulunduğu girdaptan çıkması. Bunun sağlanması için, bölge hayvancılığının kalkınması adına illaki bir eğitim hane açılacaksa haydi Hayvancılık ve Tarım Lisesi açalım. Çünkü hayvancılık alanında yetişmiş kalifiye elemana ihtiyacımız var. Örneğin, tırnak bakımı yapabilen yetiştiricimiz yok denecek kadar az. Hayvan besleme konusunda hayvanın dönemlerine göre rasyon hazırlamayı bilen kaç yetiştiricimiz var? Buzağı bakımını bilen kaç yetiştiricimiz var. Sağım yapılırken nelere dikkat edilmesi gerektiğini bilen kaç kişi var. Sadece hayvancılıkla ilgili değil ziraat olarak ta bakalım konuya. Budamayı ve aşılamayı bilinçli bir şekilde yapabilen üreticimiz kaç kişidir.

Velhasıl bölgenin hayvancılık ve tarım alanında ki kalifiye eleman açığını bu şekilde kapatalım ve kanayan bir yaraya merhem bulalım, semptomatik tedavi ile değil hastalığın tedavisi ile uğraşalım. Mesleğimiz ve hayvancılık ile ilgili sorunların çözümü için gece gündüz demeden çalışan Kahramanmaraş Veteriner Hekimler Odası olarak, bu yanlıştan bir an önce dönülmesi gerektiği konusunda ısrarımızı her platformda dile getirmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş Veteriner Hekimler Odası Kuzey İlçeler Temsilcisi Ferhat Fedakar ise, bölgenin, Veteriner Fakültesi’ne ihtiyacı olmadığının altını çizerek,

Geçen aylarda da Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde gerçekleştirilen ve Veteriner Fakültesi dekanlar konseyinde ülkemizde açılacak olan yeni veteriner fakültesine ihtiyacını olmadığını hayvancılığın ilerlemesinin yeni fakülteden değil bilinçli hayvan yetiştiriciliği ve hayvan ıslahından geçtiğini dile getirerek ortak bir karar deklare edilmişti. Ayrıca fakülte kontenjanı olarak sayısal adedi düşük olacak ve alt yapı olarak maliyetli bir eğitime sahip olacak bu fakülte yerine özellikle çiftliklerde ara eleman olarak Suriyeli ve Afganistan kökenli insanlar istihdam edilmekte bu insanlar geri dönüş yaptıklarında büyük bir çöküş bizleri beklemekte bu sebeple tekrar ziraat liselerinin daha yaygın hale gelmesi gerektiği kanaatindeyiz. Özellikle halk nezdindeki çoban imajının açılacak olan ziraat liseleri ile çözüme kavuşacağı hemfikiriz” dedi.

İlçenin kalkınması için fakültelerin açılması kararını sonuna kadar desteklediğini anlatan Fedakar, bölge hayvancılığı için doğru adresin tarım enstitüsü olduğuna işaret ederek, “Yeni Veteriner Fakültesi açılmasına gerekçelerden biri bu fakültelerin bölge hayvancılığına faydalı olacağıdır. Ancak şimdiye kadar mevcut fakültelerin böyle bir yararı görülmemiştir. Bölge hayvancılığına faydası olacak kurum Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı enstitülerdir. İlginç olan, bu enstitülerin 1985’ten itibaren sayı ve etkinliklerinin azaltılmasıdır. Bölge hayvancılığı için doğru adres fakülteler değil, bu enstitülerdir. Alt yapısı olmadan kurulan fakültelerimiz bırakın ülkemize, yerleştikleri kente bile sosyo-kültürel ya da bilimsel bir katkıda bulunmamışlardır.

Elbistan’a neden Eğitim Fakültesi değil de Veteriner Fakültesi açılıyor? Neden maden veya enerji ile ilgili bir fakülte değil de Veteriner Fakültesi? İlçemizin kalkınması, gelişmesi, kültürel ve sosyal yönden ilerlemesi için fakültenin gerekliliği konusunda kimsenin kuşkusu olmasın. Sonuna kadar destekliyorum. Ama Veteriner Fakültesi açılmasına bu mesleğin bir mensubu olarak, mesleğine ve meslektaşlarına karşı sorumluluk duygusu taşıyan biri olarak sonuna kadar karşıyım. Ülkemizin ve bölgemizin ihtiyacı olan fakülteleri açalım, ama Veteriner Fakültesi değil” görüşlerini paylaştı.