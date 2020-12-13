Vergi dairesine borcu olanlara yapılandırma çağrısı

Söz konusu yapılandırma kanununun, borçlu mükellefler açısından büyük avantajlar barındırdığını belirten Elbistan Vergi Dairesi Müdürü Mahmut Demirli, peşin ödemelerde de gecikme zamlarında yüzde 90’a varan indirim imkanı sunulduğunu söyledi.

Demirli, “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki 7256 sayılı kanun yürürlüğe girmiştir. Söz konusu kanunla vergi dairesine ödenmemiş vergi ve diğer borçlara bağlı gecikme zamları ve faizleri yerine yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) oranında güncelleme yapılması, vergi aslına bağlı cezaların tamamen silinmesi, vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının yüzde 50’sinin silinmesi, motorlu taşıtlar vergisi borcuna bağlı faizler yerine Yİ-ÜFE oranında güncelleme yapılması mümkün olmaktadır” dedi.

Demirli, “Öğrenim ve/veya katkı kredisi borçlarına bağlı gecikme zamları yerine Yİ-ÜFE oranında güncelleme yapılması, peşin ödemelerde Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca yüzde 90 indirim yapılması, trafik para cezaları ve diğer idari para cezalarının peşin ödenmesi halinde asıllarında yüzde 25 indirim yapılması, taksitli ödeme seçeneğinin tercih edilmesi halinde ilk taksitin süresinde ödenmesi şartıyla, ikinci taksit ödeme süresi içinde geri kalan taksitlerin tamamının ödenmesi halinde; Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca yüzde 50 indirim yapılması, trafik para cezaları ve diğeri idari para cezaları asıllarında yüzde 12,5 indirim yapılması imkanı getirilmiştir” şeklinde bilgi verdi.

Yapılandırılan borçlar için taksitli ödeme seçeneği de sunulduğunu bildiren Elbistan Vergi Dairesi Müdürü Mahmut Demirli, “Yapılandırılan tutarların peşin veya ikişer aylık dönemlerde 6,9,12,18 eşit taksitler halinde ödenmesi, yapılandırılan borçları anlaşmalı bankaların banka kartı ve kredi kartları ile ödenmesi, Vadesi 31.12.2014 tarihinden önce olan aslı 100 TL ve altındaki borçların silinmesi, 7143 sayılı kanun kapsamında devam eden borçların yeniden yapılandırılması, 6183 sayılı kanun kapsamında tecili devam eden borçların yapılandırılması gibi çok önemli imkanlar getirilmiştir” ifadelerini kullandı.

Vergi Dairesi Müdürü Demirli, bu imkanlardan faydalanmak için 31 Aralık 2020 tarihine kadar başvuru yapılması gerektiğini de sözlerine ekledi.