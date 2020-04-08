Veren el ile alan ele sosyal medyadan köprü oluyor

Önat’ın son olarak bir ailenin evindeki mobilya ihtiyacıyla ilgili yaptığı paylaşımı gören hayırseverler adeta birbiri ile yarışarak evdeki tüm eksik eşyaları tamamladı.

İğde Mahallesi’nde ikamet eden özel güvenlik görevlisi Mehmet Önat, kendisine ait sosyal medya hesabından, özellikle gurbette yaşayan ve mahalle özlemi çeken hemşerilerine ulaştırmak için mahallesi ve ihtiyaç sahibi ailelerin durumları ile ilgili paylaşımlar yapmaya başladı. Önat’ın bu paylaşımları kısa sürede hemşerileri tarafından büyük ilgi gördü. Yurtdışında ve Türkiye’nin değişik yerlerinde ikamet eden yardımsever hemşerileri, paylaşımlar sonrasında ihtiyaç sahibi ailelere destek olmak için Önat’la irtibata geçti. Bu sayede veren el ile alan el arasında bir gönül köprüsü oluştu.

Önat, tamamen gönüllülük esasına dayalı olarak sürdürdüğü bu çalışma ile ilgili olarak, “Yurtdışında ve yurtiçinde yaşayan hemşerilerimiz var. Yardımlarını ve hayırlarını mahallelerine ve Elbistan’daki ihtiyaç sahiplerine yapılmasını istiyorlar. Ben de bu işe gönüllü oldum. Burada güven çok önemli. Sağ olsunlar hemşerilerimiz gönül rahatlığı ile bu yardımların ulaşması için benimle irtibata geçiyorlar. Ben de bir tek poşet dahi alsam sosyal medyadan paylaşıyorum. Yapılan alışverişlerin fiş ve faturalarını kalem kalem paylaşıyorum. Ben, bu işi Allah rızası için yapıyorum. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (sav) ‘Hayra vesile olan hayrı yapan gibidir’ hadis-i şerifi doğrultusunda hareket ediyorum” dedi.