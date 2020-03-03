Vektörle mücadele devam ediyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi vektörle (karasinek, sivrisinek) mücadele çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyor. Elbistan’da halk sağlığını ve huzurunu bozan zararlılara karşı Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ilaçlama ekiplerince başta Pınarbaşı olmak üzere, vektörlere kaynaklık eden göl, gölet, sazlık ve sulak alanlar ile vektör dinlenme noktalarında tarama ve ilaçlama çalışması yapıldı.

İlaçlama çalışmasına ilişkin olarak yapılan açıklamada, “İnsana ve doğaya saygılı, diğer canlılara zarar vermeyen, Dünya Sağlık Örgütünün tavsiye ettiği ve Sağlık Bakanlığından ruhsatlı ilaçlarla yapılan mücadele çalışmalarıyla Elbistan ilçesindeki vatandaşların daha rahat bir yaz geçirmeleri amaçlanmaktadır. Elbistan ilçesinin yanı sıra il genelinde yürütülen çalışmalarda bilimsel yöntemler kullanılmakta ve tüm yöntemler (fiziksel mücadele, kültürel mücadele, biyolojik mücadele ve kimyasal mücadele) entegre biçimde uygulanmaktadır. Vatandaşlarımızın yaz mevsimini rahat, huzurlu ve sağlıklı bir şekilde geçirmeleri maksadıyla ilimiz genelinde ilaçlama çalışmaları hız kesmeden devam edecektir” denildi.







