Vefat - Teşekkür
Cengizhan Firik
15 Mayıs 2020 Cuma 10:05
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- Allahrahmet eylesin mekani cennet olsun...
- ALLAH sabır versin dua edelim
Dostluğuna, kardeşliğine, adamlığına paha biçilmezdi Cengizhan kardeşim. Allah sana gani gani rahmet eylesin. Mekanın cennet olsun güzel kardeşim. Seni çok özleyeceğiz.