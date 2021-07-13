Vatandaşların önlem alınsın dediği kavşakta 2 kaza: 5 yaralı

Kazalar, vatandaşların ‘kaza kavşağı’ adını verdiği Şeyh Edebali Caddesi ile Doğu Sokak kesişiminde meydana geldi.

İlk kazada, Sedat K.’nın kullandığı 72 DE 408 plakalı kamyonetle Ramazan Ö. idaresindeki 44 LP 164 plakalı otomobile yandan çarptı. Kazada, araç sürücüleri ile birlikte kamyonette bulunan Ferdi K. yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İkinci kazada ise motosikletle otomobil çarpıştı. 46 AAY 134 plakalı otomobille Ramazan E.’nin kullandığı plakasız motosiklet çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü ile eşi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Elbistan Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Kazalarla ilgili tahkikat başlatıldı.