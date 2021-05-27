Vatandaşlardan kavşaktaki kazalar için önlem alınsın talebi

Malatya Caddesi ile Doğu Sokak-Dulkadir Hasanbey Caddesi’nin kesiştiği kavşakta çoğunluğu maddi hasarlı olmak üzere çok sık şekilde kaza yaşanıyor. Bir anlık dikkatsizlik ya da sürücülerin geçiş üstünlüğü yanılgısı kazalara davetiye çıkarıyor. Vatandaşlar, bu kavşaktaki kazaların önlenmesi noktasında ışıklı sisteme geçilmesi önerisinde bulunuyor.

Daha önce bu kontrolsüz kavşaklarla ilgili sıkıntılarını dile getirdiklerini hatırlatan vatandaşlar, “Bu kavşakta çok sık kaza meydana geliyor. Yaz mevsimi geldi çocuklarımız dışarıda oynuyor ya da bisiklet sürüyor. Sürücüler lütfen dikkatli olsunlar. Araçların çarpışma sesinden irkilmek istemiyoruz. Birine bir şey mi oldu korkusuyla karşı karşıyayız. Buraya artık bir önlem alınmalı. Işıklı sistem mi yoksa hız kesici bariyerler mi konur onun kararını yetkililer versin ama mutlaka önlem alınsın” şeklinde çağrıda bulundular.