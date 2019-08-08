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Vatandaşlara sağlıklı bayram uyarısı

Elbistan Şehit Hilmi Özer İlçe Sağlık Müdürlüğü görevlileri, Kurban Bayramı öncesinde kist hidatik hastalığı başta olmak üzere kurban eti ve kurban sakatatları konusunda bilgilendirme çalışması yaptı.

Vatandaşlara sağlıklı bayram uyarısı
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Toplumda sağlık okuryazarlığının artırılması ve sağlığın geliştirilmesi amacı ile Elbistan Şehit Hilmi Özer İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldı. Çalışma kapsamında, sağlıklı beslenme, etin usulüne uygun işlenmesi, pişirilmesi, tüketilmesi, sakatatların çöpe atılmaması, evcil ve yabani hayvanlara verilmemesi, kurban kesiminde hijyen ve yaralanmalar, hayvan kaynaklı hastalıklar ve bayramda trafik güvenliği konularına ağırlık verildi. Elbistan Şehit Hilmi Özer İlçe Sağlık Müdürlüğü ilgili birimleri, Elbistan Devlet Hastanesinde stant çalışması yaptı. Ayrıca konu ile ilgili afiş ve broşürler Elbistan Müftülüğüne bağlı camilere, Aile Sağlığı Merkezlerine, Sağlık Evlerine ve diğer sağlık kuruluşlarında vatandaşların görebileceği yerlere asıldı. Kesimhane ve hayvan borsasında vatandaşlara broşür dağıtıldı ve farkındalık oluşturmak amaçlı ilgili pankartlar asıldı.

Ülkedeki önemli paraziter hastalıklardan birisinin 'kist hidatik' hastalığı olduğunu kaydeden yetkililer, Kurban Bayramlarında kesilen hayvanların hastalıklı doku ve organların çevreye atılmasıyla risk teşkil ettiğini belirtti. Kist hidatik hastalığının insanların karaciğer, dalak, akciğer, beyin gibi iç organlarında kistler oluşturarak ölümcül sonuçlara yol açtığını kaydeden yetkililer, kistli sakatatları hayvanları yedirmeden derin bir çukura gömülmesi gerektiğini ifade ettiler.

Kurbanların, gerek kesim öncesi gerekse de kesim sonrasında, karkasın parçalanması, etin nakli, muhafazası esnasında gerekse pişirilmesi ve tüketime sunulması aşamalarında temizlik ve hijyen kurallarının ihmal edilmemesi gerektiğini kaydeden yetkililer, özellikle şişmanlık, yüksek tansiyon, kalp-damar, mide ve diyabet (şeker hastalığı) hastalığı olan kişilerin beslenmelerine dikkat etmeleri gerektiğini anlattı.



 


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