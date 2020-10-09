Vatandaşlara maske dağıtıldı

AK Parti Elbistan İlçe Teşkilatı, Malatya Caddesi’nde vatandaşlara maske dağıtımı yaptı. AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş, ilk etapta 4 bin 500 adet maskeyi ücretsiz dağıttıklarını dile getirdi.

Maske kullanmanın salgının yayılmasındaki en önemli tedbir olduğunu belirten Başkan Tıraş, dağıtım sonrasında yaptığı değerlendirmede, “Mart ayı başından beri salgınla mücadele ediyoruz. Covid-19’dan korunmak için maske şart. Biz de bugün hem vatandaşlarımızın hem de toplumun sağlığını korumak için maske dağıtımı yapıyoruz. İlk başta 4 bin 500 adet maske dağıttık. Bunun devamı gelecek. Önümüzdeki günlerde de bu dağıtımlara devam edeceğiz. Tüm hemşerilerimizden maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymalarını istiyoruz” dedi.

Elbistan’a yapılacak hizmetlerle ilgili de konuşan Başkan Tıraş, “Elbistan’da üye kayıtlarımız da devam ediyor. İlçemizde çok büyük bir teveccühle karşılanıyoruz. Elbistanlı hemşerilerimizin bu sıcaklığı bizleri hizmet noktasında daha da şevklendiriyor. Elbistanlının beklentisi yüksek. Biz de elimizden geldiği kadar çaba göstereceğiz. Genel Başkan Yardımcımız, Cumhurbaşkanımızın en yakın yol arkadaşı Mahir Ünal, Elbistan için ne istesek geri çevirmiyor. İnşallah Elbistan’ın barajları yapılacak; yarım kalan yolları yapılacak. Elbistan için aşkla ve şevkle çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Başkan Tıraş Cumartesi günü Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesinde, Pazar günü de Pınarbaşı mesire alanında maske dağıtacaklarını hatırlattı.



