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Vatandaşlara kombi bakımı için dolandırıcılık uyarısı

Öztunç Mühendislik Doğalgaz ve Isı Sistemleri işletmecisi Muhammed Cuma Öztunç, Elbistan’da yaklaşık 3 sezondur doğalgaz kullanan abonelerden kombi bakımlarını yaptırmak isteyenleri, fırsatçılara ve dolandırıcılara karşı uyardı.

Vatandaşlara kombi bakımı için dolandırıcılık uyarısı
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Kombi bakımının önemine değinen Öztunç, bu işlemin yetkisiz ve bilinçsiz ellerce yapılması halinde vatandaşların hem parasından hem de kombisinden olma tehlikesine dikkati çekti.

Son günlerde bazı fırsatçıların vatandaşların evlerine kadar gidip kendilerini "yetkili kombi bakım servisi" olarak tanıttığı yönünde şikayetler aldıklarını belirten Öztunç Mühendislik Doğalgaz ve Isı Sistemleri işletmecisi Muhammed Cuma Öztunç, “Kombi bakımlarının yapılmasının can ve mal kaybı riskine karşı önemli çok önemlidir. Bu dönemde ne yazık ki kombi fırsatçılarına da gün doğuyor. Şehir dışından geldiği tahmin edilen bu kişiler, kombi bakımı bahanesiyle gerçek yetkili servis gibi vatandaşın evine giriyor. Vatandaş kışın rahat edeceğim diye sağlam kombisinden olma tehlikesiyle karşı karşıya kalabiliyor. Bu kişilerin, ülkemizin birçok noktasında sağlam kombi ile uğraşıp bozukmuş gibi gösterip yeni ürün satmaya çalıştıklarını ayrıca parça arızası adı altında pahalı bir şekilde parça sattıkları biliniyor. Bu nedenle dolandırılmamaları konusunda tüketicilerden dikkatli olmasını istiyoruz” dedi.


Yerel Manşetler
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