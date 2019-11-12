Vatandaşlara baca temizliği uyarısı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, hava sıcaklıklarının düşmesiyle soba benzeri ısıtıcı cihaz kullanacak vatandaşların baca temizliklerini yapması uyarısında bulundu. Konu ile ilgili olarak İtfaiye Dairesi Başkanı Hanifi Özcan Konuklar, yaptığı açıklamada, baca temizliğinin hem ısınmada verimi artıracağını hem de olası zehirlenmelerin önüne geçeceğine dikkati çekti.

Konuklar, “Kış mevsiminin yavaş yavaş kendisini hissettirmeye başladığı bu günlerde soba ve benzeri ısı verici cihaz kullanan vatandaşlarımız baca temizliklerini kesinlikle yatırmalı” dedi.

Baca gazı zehirlenmelerine karşı korunma yöntemlerinden de bahseden Konuklar, “Sobalar yatmadan önce mutlaka söndürülmelidir. Lodos ve fırtına gibi olumsuz koşullarda soba yakılmamalıdır. Kömür tam olarak tutuşmadan soba uyutulmamalıdır. Soba boruları ve dirsekleri düzenli olarak temizlenmelidir. Soba kurulurken az sayıda dirsek kullanılmalıdır” diye konuştu.

Doğalgazlı sistemlerde de baca temizliğinin gerektiğine vurgu yapan Konuklar, “Doğalgazlı sistemlerde baca temizliğine gerek olmadığı yönünde bir bilgi kirliliği söz konusu. Bu sistem bacalarında su buharını dışarı atmak için kanallar bulunmakta ve bu kanallar tıkanabilmektedir. Doğalgazlı bacaların yılda en az bir kez, fuel-oil – mazot ve katı yakıtlı bacaların da yılda en az iki kez temizlenmesi gerekmektedir. Esnafımız da bu anlamda temizlik işlemlerini yetkili firmalar aracılığıyla yaptırabilirler” ifadelerini kullandı.

Baca temizliği ile ilgili detaylı bilgiler ve yetkili firmalar, Büyükşehir Belediyesi’nin internet sitesinde yer alıyor.



