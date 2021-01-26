Vatandaşlar kamulaştırma bedellerinin ödenmesini bekliyor

Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ), bölgedeki kömür sahası ile susuzlaştırma için yeni yapılan kanalın geçtiği arazilerde geçen yıl kamulaştırma işlemi yaptı. Elbistan ve Afşin’e bağlı birçok mahalledeki binlerce dönüm arazi, proje kapsamında kamulaştırıldı. Bu kararın ardından EÜAŞ, kamulaştırılan alanlarla ilgili kamulaştırma bedelinin tespitine yönelik olarak hukuki süreç başlattı. Hukuki sürecin tamamlanmasının ardından verilen karar doğrultusunda, tarlaları ve arazileri kamulaştırılan hak sahiplerine belirlenen bedel üzerinden ödeme yapılması kararlaştırıldı. Bu karara rağmen hak sahiplerine ödeme işlemlerinde gecikme yaşandı.

Yaklaşık 5-6 aydır kamulaştırma bedellerinin ödenmesini beklediklerini belirten vatandaşlar, “EÜAŞ, Elbistan ve Afşin ilçesine bağlı mahallelerde acele el koymaya esas olmak üzere kamulaştırma işlemi başlattı. Kömür sahasında 1000 dönüm ve kanal çalışması için kamulaştırma yapıldı. 2020 yılında başlayan bu süreçte, mahkeme kamulaştırma bedelini belirledi ve bu miktar üzerinden de ödeme yapılmasına hükmetti. Ancak birçok hak sahibi, henüz kamulaştırma bedellerini alamadı. Bilindiği üzere bir pandemi sürecinden geçiyoruz. Bu durumdan çok sayıda hak sahibi olumsuz etkileniyor. Ödemeler, daha önceden bu kadar uzun sürmezdi. Ama şimdi 5-6 ay geçmesine rağmen para alamayan hak sahipleri var. Bu duruma biran önce çare bulunmasını istiyoruz.

EÜAŞ yetkililerden bu mağduriyetimizin giderilmesi için biran önce harekete geçmesini bekliyoruz” diye konuştular.