Vatandaşın kış telaşı başladı

Havaların soğumasıyla birlikte vatandaşlar da odun kömür ihtiyaçlarını karşılamak için mahrukatçıların yolunu tutmaya başladı. Elbistan’da doğalgaz abonesinin sayısının çoğalması, kaloriferlik kömür satışlarına yansıdı. Kaloriferlik kömür satışında düşüş olurken, soba kömüründe ise pek bir değişim yaşanmadı. Doğalgazın olduğu apartmanlar ve evler, odun-kömür telaşı derdinden kurtulurken, doğalgazın gelmediği mahallelerdeki vatandaşlar, artan fiyatlardan dolayı sıkıntıda. Döviz kurundaki yükselişle orantılı olarak artan kömür fiyatları, cep yakıyor.

Elbistan’da ortalama bir kaloriferli daire, 2-2,5 ton arasında kömürle kışı geçiriyor. Müstakil evi olup kalorifer kullananlar ise bu rakamın biraz daha üstünde kömür tüketiyor. Şuan ki piyasada ithal kaloriferlik kömürün tonu 1550-1600 TL arasında satılıyor. Sobalık kömür ise 1200-1300 TL arasında alıcı buluyor. Kavak ve söğüt odunu 450, enkaz odunu 750 ve kayısı odunu ise 650 TL’den satılıyor.

Bir apartman dairesinin ısıtılması için 3 bin TL’nin üzerinde bir rakamın gözden çıkarılması gerekirken, sobalı evlerde de odunla birlikte 2 bin lira gibi bir bütçe ayırmak zorunda kalınıyor.