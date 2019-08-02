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‘Valiyi, kaymakamı dinlemeyin’ demişti, ağırlaştırılmış müebbetle yargılanıyor

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ-PDY) 15 Temmuz 2016 darbe kalkışmasında Elbistan’da ‘Valiymiş, kaymakammış, hakimmiş, savcıymış, kimseyi dinlemeyeceksiniz’ şeklinde emirler verdiği öne sürülen eski teğmen F.K. için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.

‘Valiyi, kaymakamı dinlemeyin’ demişti, ağırlaştırılmış müebbetle yargılanıyor
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Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ-PDY) 15 Temmuz 2016 darbe kalkışmasında Elbistan’da ‘Valiymiş, kaymakammış, hakimmiş, savcıymış, kimseyi dinlemeyeceksiniz’ şeklinde emirler verdiği öne sürülen eski teğmen F.K. için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.

Kahramanmaraş'ta FETÖ'nün askeri yapılanmasına ilişkin 4'ü tutuklu 25 sanığın yargılanmasına devam edildi. Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanan sanıklar, 15 Temmuz gecesi yaşananları inkar ederek, terör örgütüyle bağlantılarının olmadığını iddia ettiler. Dönemin Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı Personel Şube Müdürü Ş.K., İstihbarat Şube Müdürü U.Ç.Ç., Elbistan İlçe Jandarma Komutanı F.K., diğer sanıklar ve avukatların katıldığı duruşmada 9 kişinin beraatı, 16 kişinin ağırlaştırılmış müebbet cezası istendi.

Cumhuriyet Savcısı davayla ilgili mütalaasında, darbe kalkışmasında Kahramanmaraş’ta yer alan askeri birliklerde hareketlilik yaşanmadığını, askeri personelinin yaşananları izlemekle yetindiğini belirtti. Duruşmada, sanıklar hakkında ‘Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme ve silahlı terör örgütüne üye olma’ suçlarından yargılamada Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca aynı suçlardan 12 adet birleştirilmiş iddianamede sanık sayısı 25 oldu.

Duruşma sırasında tutuklu sanık dönemin Elbistan İlçe Jandarma Komutanı teğmen F.K.’nin darbeye destek verdiğini iddia eden görgü tanığı, “Kalkışma gecesi saat 03.00’da odaya geldi, saat 06.00’da kışladan dışarı çıkılacağını söyledi. TRT’nin izlenmesini istedi” şekilde ifade verdi.

Sanık A.Y. ise, Elbistan’da korucuları teçhizatlı ilçe jandarma bölüğüne çağrılarak, orada bulunan F.K.’nin, “Vali, kaymakam, hakim, savcı dinlenmeyecek. Silahlanın, mevzilere geçin” gibi emirler verdiğini kaydetti.

7 Ekim 2019 tarihine ertelenen davada, F.K., C.B., Ç.A., E.G., H.T., H.U.Y., M.A., M.M., M.B., N.G., Ş.K., T.T. ve U.Ç.Ç. ağırlaştırılmış müebbetle yargılanırken, savcılık A.B.'ye 20 yıla kadar, A.Y. ile A.Y.'ye ise silahlı terör örgütüne üye olma suçlamasıyla 15 yıl hapis cezası istedi, 9 kişinin ise beraatlarını talep etti. Mahkeme heyeti ise, sanık, F.K.’nin tutukluluk halinin devamını, tutuklu sanıklar U.Ç.Ç. ile Ş.K.’nin tahliyesine karar verdi.

 

Ses kaydı ortaya çıkmıştı

 

15 Temmuz 2016’daki hain darbe girişiminde Elbistan İlçe Jandarma Komutan Vekilliği yapan teğmenin, nöbetçi personelle arasında geçen konuşmaların ses kaydı ortaya çıkmıştı.

Ses kayıtlarında Elbistan İlçe Jandarma Komutan Vekili Jandarma Teğmen F.K.’nın nöbetçi uzman çavuşu arayarak “Hakimlerin, savcıların talimatlarını dinlemeyeceksiniz. Yalnızca benden emir alacaksınız. Valiymiş, kaymakammış, hakimmiş, savcıymış, kimseyi dinlemeyeceksiniz, sadece benim emirlerimi dinleyeceksiniz” şeklinde talimat verdiği ortaya çıkmıştı.

Nöbetçi uzman çavuşun, “Komutanım bu genel değil, bir grubun işi değil mi?” diye sorması üzerine Jandarma Teğmen F.K.'nin, “Hayır, iş bitmiştir ordu yönetime el koymuştur” diye cevap verdiği tespit edilmişti.

Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı, Komutan Vekili Teğmen F.K.’nin, “Benim haberim olmadan hiç kimse bir işlem yapmıyor. Karakol komutanlarını uyar. Benim haberim olmadan savcı emir vermiş, kaymakam emir vermiş hiç birini yapmıyorsunuz. Benim haberim olacak. Hiç kimsenin emrini dinlemiyorsunuz, benim emrim dışında. Bak herkes gelsin tamam mı ben geliyorum 10 dakikaya.  Ülke yönetimine el konuldu bitti” şeklinde cümleleri kayıtlara girmişti.


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Mamili 3 hafta önce

Maammet senin kafan çok karışık. Fethullah hiç bir zaman solcuların hocası olmadı ama bundan 3,5 yıl önce hepinizin hocasıydı.

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Mehmet 3 hafta önce @Mamili

mamik benim kafam karışık değil. senin kafan gitmiş. senin liderin değilmiydi15 temmuzdan sonra içeri alınan fetcu gazetenin yazarları ve tv cileri çıktı meydanlarda isimlerini okudu. bu ülkede senin solcu dediğin parti ve lider ve senin zihniyetin Erdoğana kim düşmansa dost edindiği için fetö de senin hocan demirtaş da senin kardeşin..bence tedavi görmesi gereken bir zihniyetsiniz

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MEHMET 3 hafta önce

Sınavları hile ile geçen, katalog ile evlenen yahudilerin amerikanın tasmalı köpekleri ve onlara alkış tutan pkk dhkpc'nin kankaları, Atatürkçülük adı altında demirtaş'ın hayranları şunu iyi bilsinler ki bu ülkeyi asla ele geçiremeyecekler. Bu millet uyandı artık. Ne sol kesimin emrinde olan ne de abd israil cariyesi fetönün emrinde olan apoletlere ve postallara bu ülkeyi yedirmeyeceğiz.

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