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Valilikten yaylacılara uyarı

Kahramanmaraş Valiliği, yayla ve meralarda güvenlik tedbirleri kapsamında bu bölgelerde yaşayan vatandaşları, artan yaşam malzemelerini geride bırakmamaları konusunda uyardı.

Valilikten yaylacılara uyarı
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Kahramanmaraş Valiliği, yaylada bırakılan erzak ve yaşam malzemelerinin terör örgütleri mensuplarınca kullanılabileceğinin altını çizdi.

Kahramanmaraş Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Türkiye Cumhuriyetinin toprak bütünlüğünü, milli güvenliğini ve kamu düzenini tehdit eden, vatandaşlarımızın temel hak ve hürriyetlerini yok etmeye yönelik eylem ve saldırılarda bulunan terör örgütleriyle topyekûn mücadele kararlılıkla sürdürülmektedir. Son dönemlerde ciddi lojistik sıkıntısı yaşayan terör örgütünün yayla ve meralardan dönüş mevsiminin başlamasıyla birlikte erzak ve yaşam malzemesi ihtiyacını bu bölgelerde bırakılan malzemelerden karşılayabileceği yönünde istihbarı bilgiler bakanlığımıza iletilmiştir. Terör örgütü mensuplarının erzak ve yaşam malzemesi teminini önlemek amacıyla seferberlik anlayışı içerisinde vatandaşlarımızın yaylalardan dönüşlerinin başlamasıyla birlikte artan yaşam malzemelerinin terör örgütü mensuplarınca kullanılabileceği düşünülerek yaylalarda bırakılmaması gerekiyor” ifadelerine yer verildi.


Yerel Manşetler
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