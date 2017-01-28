Valilikten silah yasağı

Kahramanmaraş Valiliği, 12 Şubat Kurtuluş Bayramı nedeniyle, 6-12 Şubat tarihleri arasında kurusıkı dahil tabanca ve tüfeklerin taşınmasını yasakladı. Yasak, ruhsatlı silahlar için de geçerli olacak.

Kurtuluş bayramı nedeniyle düzenlenen etkinliklerde üzücü bir olay yaşanmaması amacıyla alınan karar ile ilgili olarak şu ifadelere yer verildi:

“12 Şubat Kurtuluş Bayramı töreninde ve Kurtuluş Haftası kapsamında düzenlenen etkinliklerde üzüntü verici olayların yaşanmaması için, 06-12 Şubat 2017 tarihleri arasında meskun mahallerde ve tören alanlarında kurusıkı dahil tabanca ve tüfeklerin ruhsatlı dahi olsa taşınması, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun verdiği yetkiye dayanılarak yasaklanmıştır. Belirtilen günlerde kurusıkı dahil silah taşıyanlar hakkında Kabahatler Kanunu'na göre yasal işlem yapılacaktır.”