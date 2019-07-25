Valilikten, görevden uzaklaştırma açıklaması

Açıklamada, Vali Yardımcısı Mesut Tamer Genç’in görevden alınmasıyla sonuçlanan Afşin İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Mahir Turan’ın isminin karıştığı olaylarla ilgili olarak yaptığı yazılı açıklamada iddiaların gerçeği yansıtmadığının altı çizildi.

Genç’in, sosyal medyadaki ‘devlet memurluğu sıfatıyla bağdaşmayan ve suç olduğu değerlendirilen’ konular doğrultusunda görevden uzaklaştırıldığı bilgisine yer verilen açıklamada, “Kahramanmaraş Valiliği’nde Hukuk Müşaviri olarak görev yapan Mesut Taner Genç’in bir kamu personeline verdiği ceza nedeniyle görevden uzaklaştırıldığı ve hakkında soruşturma açıldığı iddiası bazı basın yayın organlarında yer almıştır. Söz konusu iddia hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır. Adı geçen Hukuk Müşavirinin soruşturma ve görevden uzaklaştırma nedeni; sosyal medyada yayınladığı, devlet memurluğu sıfatıyla hiçbir şekilde bağdaşmayan ve suç olduğu değerlendirilen konulara ilişkindir” denildi.