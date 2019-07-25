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Valilikten, görevden uzaklaştırma açıklaması

Kahramanmaraş Valiliği, Hukuk Müşaviri olarak görev yapan Mesut Taner Genç’in görevden uzaklaştırma sebebine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Valilikten, görevden uzaklaştırma açıklaması
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Açıklamada, Vali Yardımcısı Mesut Tamer Genç’in görevden alınmasıyla sonuçlanan Afşin İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Mahir Turan’ın isminin karıştığı olaylarla ilgili olarak yaptığı yazılı açıklamada iddiaların gerçeği yansıtmadığının altı çizildi.

Genç’in, sosyal medyadaki ‘devlet memurluğu sıfatıyla bağdaşmayan ve suç olduğu değerlendirilen’ konular doğrultusunda görevden uzaklaştırıldığı bilgisine yer verilen açıklamada, “Kahramanmaraş Valiliği’nde Hukuk Müşaviri olarak görev yapan Mesut Taner Genç’in bir kamu personeline verdiği ceza nedeniyle görevden uzaklaştırıldığı ve hakkında soruşturma açıldığı iddiası bazı basın yayın organlarında yer almıştır. Söz konusu iddia hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır. Adı geçen Hukuk Müşavirinin soruşturma ve görevden uzaklaştırma nedeni; sosyal medyada yayınladığı, devlet memurluğu sıfatıyla hiçbir şekilde bağdaşmayan ve suç olduğu değerlendirilen konulara ilişkindir” denildi.


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DOGAN DOGANCAN 1 ay önce

ADI GEÇEN ŞAHIS sozcu com.tr YAYINLANAN HABERDE BÜTÜN DELİLLERİ ÇIPLAK BİR ŞEKİLDE SUNMUŞ.

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Mevlüt ÇANAK 1 ay önce

TÜRK MİLLİYETÇİSİ olduğunu beyan etmek ne zaman suç olmuş?Açın bakın,2013 te Samsun Vali Yrdmcsı iken ne demiş,dediği yalan mı çıkmış?400 tl Sınav ücreti için şu olayların olmasına sebep olan kişi ''MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ''oluyor;''Ben TÜRK'üm,Kırılabilirim ama ASLA Eğilmem,Bükülmem''diyen kişi Görevden alınıyor!!
Takdir Yüce TÜRK MİLLETİNİN....

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Elbistanli Kız 1 ay önce

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sefer Turan'ın kardeşi Mustafa Mahir Turan, Portekiz'de bulunduğu esnada kendisini Türkiye'de sınav görevlisi olarak gösterip devleti dolandırıyor.
Bunu açığa çıkaran Vali Yardımcısı ise açığa alınıyor! ŞAŞIRDIK MI?

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Misafir Avatar
ASİL 1 ay önce @Elbistanli Kız

17 yıldır süregelen klasik akp uygulamalarından biri.Çalanı kolla, dürüstçe görevinin gereğini yapanı cezalandır.Bunları yapanları da yapanları destekleyenleri de Allah'a havale ediyorum.

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Mehmet 1 ay önce

Adam torpilli.Bizden adam olamaz.Devleti yiyen yiyene.Namuslu olanın cezalandırıldığı bir sistem

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Ali MERT 1 ay önce

Sayın Valim şu ilk işi öğretmenliği unutup ikinci işi haline getiren müdür müdür yardımcılarından çocuklarımızı kurtarın bunlar birilerinin korumasında olabilir ama çocuklar hepimizin inşaatla uğraşan boya yapan inşaat ustalığı na dahi giden galericilik yapan arkadaşlar dan okullarımızı temizleyin hanği mesleği seviyorsa onu yapsınki gerçek mesleğini yapan arkadaşlara teslim edelim çocuklarımızı gözümüz arkada kalmasın başarımız artsın lütfen Elbistan, Afşin, Ekinözü inceleyin geleceğimizi kurtarın dua alın sayğılar.

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Elbistanlı 1 ay önce

Belliki baskı Valiye ağır basmış bu zamana kadar neden görevden alınmamıştır.onları külaha anlat...

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Hiç 1 ay önce

Biraz daha inandırıcı olmasını bekliyoruz..Zira medyada yer alan diğer iddalar daha inandirici.minare kılıf olayına dönmez inşAllah

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4 hafta önce

Bizde yedik

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