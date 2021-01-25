Valilikten ‘aşı sırası’ dolandırıcılığına karşı uyarı

Kahramanmaraş Valiliği’nden yapılan açıklamada, koronavirüs salgını sürecinde cep telefonlarına gönderilen ve asıl amacın dolandırıcılık olduğu sahte SMS linklerine vatandaşların itibar etmemeleri gerektiğini vurgulandı. Açıklamada, “Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilmiş izlenimi verilen ‘Aşı sıranız geldi’ içerikli sahte SMS ile vatandaşların dolandırılmaya çalışıldığı tespit edilmiştir. Lütfen bu tarz göndereni bilinmeyen mesajlara itibar etmeyiniz. Aşı sıranızı öğrenmek için e-Nabız uygulamasına girerek Covid-19 aşısı yapılacak grupta olup olmadığınızı kontrol ediniz” ifadelerine yer verildi.