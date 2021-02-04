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Valilik, yüz yüze eğitim için yeni kararlar aldı

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, örgün eğitim yapılmasına uygun görülen okullardaki öğrenciler, öğretmenler ve çalışanların sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulması ile 14 Şubat’ta çiçekçilerin açık olacağı saatlere ilişkin yeni kararlar aldı.

Valilik, yüz yüze eğitim için yeni kararlar aldı
 İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası yayımlanan kurul kararında Covid-19 salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetmek, sosyal izolasyonu temin ile sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla il genelinde alınan tedbirlere ek olarak ilave tedbirlerin hayata geçirildiği belirtildi.

Karara göre; 14 Şubat nedeniyle talepte yaşanacak yoğunluk da göz önünde bulundurularak; çiçek satışı yapan işyerleri, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı 12 Şubat Cuma günü 20.00-24.00 saatleri arasında evlere servis,13-14 Şubat Cumartesi-Pazar günlerinde 10.00-17.00 saatleri arasında müşterileri işyerlerinde ve 10.00-24.00 saatleri arasında evlere servis şeklinde hizmet sunabilecek.

Ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığınca örgün eğitim yapması uygun görülen eğitim kurumlarının öğrenci/öğretmen/çalışanlar, durumlarını eğitim kurumlarınca verilecek kurum adresi ile çalışma/ders programını ihtiva eden belge ile belgelendirmeleri şartıyla, güzergah ve ilgili saatlerle sınırlı olacak şekilde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak. Bu kapsamda kalan eğitim kurumlarının öğrenci/öğretmen/çalışanlarından 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı kalanlar şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullanma kısıtlamasından muaf tutulacak.

Alınan idari tedbirlere uymayanlara karşı 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereği idari işlem yapılacak.

 


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