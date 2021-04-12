Valilik Ramazan tedbirleri ve yasaklarını açıkladı

Vali Ömer Faruk Coşkun başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, vatandaşlar ve esnafların uyması gereken konular ile tedbirler hakkında yeni kararlar aldı.

Toplantı sonunda yapılan açıklamada, “İçişleri Bakanlığımızın genelgesi doğrultusunda, Ramazan ayı münasebetiyle koronavirüs (Covid­19) salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetmek, sosyal izolasyonu temin ile sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutmak amacıyla ilimizde alınan tedbirlere ek olarak ilave tedbirler alınmıştır” denildi.

Alınan karara göre, fırınlardaki özel sipariş üretimi de dahil pide ve ekmek üretiminin iftardan 1 saat önce sonlandırılacak. Ayrıca Ramazan ayında fiyat artışlarını önlemek amacıyla fahiş fiyat denetimleri sıklaştırılacak. Toplu iftar ya da sahurlar ile iftar çadırı kurulmasına izin verilmeyecek.

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi’nin aldığı kararlar şu şekilde:

“Vatandaşların toplu katılım gösterdiği iftar, sahur gibi kalabalık grupları bir araya getiren her türlü etkinliğe ve iftar çadırlarına müsaade edilmemesine, bu noktada son dönemlerde salgının yayılımında ev içi bulaşma oranının yüksekliği hususu da göz önünde bulundurularak vatandaşlarımızın iftar veya sahurlarda misafir kabul etmemeleri konusunda farkındalıklarını artıracak faaliyetlere ve duyurulara önem verilecek.

Diyanet İşleri Başkanlığının duyurusuna uygun şekilde geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da teravih namazlarının evde kılınmasına devam edilecek. Salgının oluşturduğu riskin artırılmaması açısından teravih namazı nedeniyle evler başta olmak üzere çeşitli yerlerde bir araya gelinmemesi gerektiği konusu vatandaşlar sık sık duyurulması sağlanacak.

Ramazan pidesi ve ekmek satışı ile ilgili olarak Ramazan ayı süresince iftar saati ve hemen öncesinde oluşabilecek pide kuyrukları ve yoğunluğun oluşturacağı riskin önlenmesi amacıyla fırınlardaki özel sipariş üretimi de dahil pide ve ekmek üretiminin iftardan 1 saat önce sonlandırılacak ve iftar saatine kadar sadece satış yapılabilecek. İftardan sonra fırınlarda üretim, satış ve diğer hazırlık işlemlerine devam edilebilecek.

Ramazan ayının huzur ve güven ortamında geçmesi için her ilçenin kendi dinamiklerini değerlendirmesine ve bu süreç içerisinde oluşması muhtemel yoğunluklar göz önünde bulundurularak kaymakamlarca ilçe genelinde gerekli önlemler alınacak.

İftar vakitlerinin öncesinde oluşabilecek trafik yoğunluğu dikkate alınarak iftar saatinin en az 3 saat öncesinden itibaren belediyeler ile gerekli koordinasyon sağlanarak toplu taşımada kullanılan araç ve sefer sayıları artırılacak.

Ramazan ayı boyunca yoğunlaşan mezarlık ziyaretlerinin kontrollü olarak yapılabilmesi için mezarlıklara giriş ve çıkışların ayrı olarak planlanacak, fiziki mesafe kuralı ve maske kullanımına ilişkin kontrollere ağırlık verilecek.

Ramazan ayı öncesinde/süresince alışveriş yoğunluğunun artabileceği göz önünde bulundurularak başta market ve pazar yerleri olmak üzere kalabalıkların oluşabileceği alanlarda fiziki mesafe koşullarının korunmasına yönelik her türlü tedbir alınacak.

Ramazan ayını fırsat bilerek fahiş fiyat uygulaması yapan firma/işletmelere yönelik denetimler arttırılarak ve aykırı durumlarla karşılaşılması halinde gerekli adli/idari işlemlerin ivedilikle yapılacak.

Kaymakamlarca ilgili kurumlar arasında gerekli koordinasyon sağlanarak dar gelirli vatandaşların gözetilmesi, başta öksüz/yetim çocuklar olmak üzere ihtiyaç sahibi tüm vatandaşlara her türlü desteğin verilmesi hususunda azami gayretin gösterilecek.

Alınan idari tedbirlere uymayanlara karşı 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereği idari işlem yapılacak ve alınan idari tedbirlere uymayarak toplum sağlığını tehlikeye düşürenler hakkında kaymakamlıklarca adli makamlara suç duyurusunda bulunulacak.