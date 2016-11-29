Valilik protesto yasağını uzattı

Kahramanmaraş Valiliği, Merkez-Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Sivricehüyük Mahallesi sınırları içerisinde inşaatı devam eden Geçici Barınma Merkezi'ni protesto etmek maksatlı her türlü etkinliği yasaklayan kararı uzattı.

Kahramanmaraş Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, Geçici Barınma Merkezini protesto amaçlı her türlü toplanma, basın açıklaması, toplantı, gösteri yürüyüşü, miting, oturma eylemi, stant açma, çadır kurma gibi etkinliklerin, 28 Aralık 2016 tarihine kadar uzatıldığı belirtildi.

Yapılan yazılı açıklama şöyle:

“Kahramanmaraş ili Dulkadiroğlu ilçesi Sivricehüyük Mahallesi sınırları içerisinde Suriye uyruklu misafirler için planlanan ve inşasına başlanılan 25.000 kişi kapasiteli geçici barınma merkezinin yapımına karşı geliştirilen hukuk dışı faaliyetler ile 25.03.2016 tarihinden itibaren gündemde tutulmaya çalışıldığı ve çeşitli eylem/etkinlikler (Kolluk Kuvvetini Yaralama, Kolluk Kuvvetine Direnme, taşlı, sopalı saldırı, Kanun'a aykırı toplantı, çadır kurarak ateş yakma, nöbet tutma vb.) yapıldığı ve yapılmaya çalışıldığı bilinmektedir.

Alınan istihbari bilgiler, sosyal ağlar üzerinde yapılan paylaşımlar, geçmiş yıllarda ilimizde yaşanan müessif olaylar ile terör örgütü yöneticileri tarafından illegal faaliyet talimatı verilmesi göz önünde bulundurulduğunda; yapılacak her türlü eylem ve etkinliklerin marjinal gruplarca provoke edilebileceği, yasadışı örgütlerce olayların propaganda malzemesi olarak kullanılabileceği, eylemler sırasında gösterici grupların arasına sızabilecek illegal örgütlere mensup kişilerce güvenlik kuvvetlerine karşı taşlı, sopalı, molotoflu, el yapımı bombalı ve silahlı saldırılar gerçekleştirilebileceği ve toplumda çatışma ortamı yaratılmaya çalışılacağı değerlendirilmektedir.