Valilik, 1 Mart’taki normalleşme için ‘tedbirlere uyalım’ çağrısı yaptı

Pandemi sürecinde yeni dönemin ilk adımları, 1 Mart itibariyle atılacak. Belirlenen kriterlere göre 100 binde 10 vakanın altındaki iller düşük, 11-35 arası ise orta riskli sayılacak. İlk normalleşme de düşük ve orta riskli illerde başlayacak. 1 Mart'tan itibaren tüm şehirler kendi vaka, vefat, hastane doluluk oranları ve aşılama uygulamalarındaki son duruma göre normalleşebilecek. İllerdeki kısıtlamalar düşük, orta, yüksek ve çok yüksek olarak belirlenen dört risk kademesine göre esnetilecek ya da genişletilecek.

Normalleşmenin ayak seslerinin duyulurken Kahramanmaraş ise çok ince bir çizgide bulunuyor. 15-21 Şubat arasındaki 100 binde 35,38 vaka tespit edilen Kahramanmaraş, orta riske çok yakın bir durumda yer alıyor. Sınıflandırmaya göre; yüz binde 10'un altında vaka görülen iller "düşük riskli", 100 binde 11-35 arası vaka olan iller "orta riskli", 100 binde 36-100 arası vakası bulunan iller "yüksek riskli", 100 binde 100'ün üstünde vaka seyri görülen iller ise "çok yüksek riskli" olarak belirlenecek. Düşük riskli iller "mavi", orta risk "sarı", yüksek risk "turuncu", çok yüksek risk "kırmızı" ile gösterilecek. Yüz binde 10'un altında vaka sayısı olan illerde kişiler, kendi tedbirlerini uygulamaya devam ederek, hijyen kurallarına uyarak, açılmaya başlayacak. Ancak yüz binde 35'e kadar olan illerde kontrollü açılma olacak.

Kahramanmaraş’ta normalleşmenin başlayıp başlamayacağı ise 21-28 Şubat haftasındaki vaka sayılarına bağlı. Kahramanmaraş Valiliği, sosyal medya hesabından tüm vatandaşlara tedbirlere uymaları yönünde çağrıda bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, “Değerli hemşerilerimiz, normalleşmeyi konuştuğumuz şu günlerde daha hızlı normal hayata dönebilmek için her birimiz tedbirlere daha çok uymalıyız” denildi.