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Vali Yardımcısı Özkan, tarım ve hayvancılık işletmelerini ziyaret etti

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı İl Proje Değerlendirme Komisyon Başkanı Vali Yardımcısı Erol Özkan, Elbistan’da kırsal kalkınma desteği ile tamamlanan tarım ve hayvancılık tesislerini yerinde inceledi.

Vali Yardımcısı Özkan, tarım ve hayvancılık işletmelerini ziyaret etti
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Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı çerçevesinde Elbistan’da iki ayrı ay çekirdeği ve cin mısırı işletme tesisine makine-ekipman desteği sağlandı. Ayrıca, ilçedeki 300 başlık büyükbaş hayvan ahırı ve çatısına da güneş enerjisinden elektrik üretimi için destek verildi. Destek verilen 3 proje de tamamlandı.

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı İl Proje Değerlendirme Komisyon Başkanı Vali Yardımcısı Erol Özkan, Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Bozkurt’la birlikte Elbistan’da kırsal kalkınma destekleri kapsamında biten projeleri inceledi. Özkan, ziyaretlerinde firma yetkililerinden tesisler hakkında kapsamlı bilgi aldı.

Vali Yardımcısı Erol Özkan, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında il genelindeki projelere çeşitli destekler verildiğine dikkati çekti.

Tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi, modern ekipmanlarla üretimin artması amacıyla sunulan desteklerin, il ve ülke ekonomisine büyük katkı sağladığını belirten Özkan, işletme sahiplerine de başarılar diledi.

İşletme sahipleri de; devletin sunduğu hibe ve desteklerin kendileri açısından önemine değinerek Vali Yardımcısı Özkan’a nezaketinden dolayı teşekkür ettiler.

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Vali Yardımcısı ÖzkanTarım Ve Hayvancılık Işletmelerini Ziyaret Etti