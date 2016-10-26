Vali ve kaymakam eşlerinden ADEM’e ziyaret

Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan’ın eşi Dr. Ruhan Özkan, vali yardımcısı, il jandarma komutanı, il emniyet müdürü ve kaymakam eşleri ile birlikte Elbistan Aile Destek Merkezi’nde (ADEM) kursiyerlerle bir araya geldi.

Burada açılan kilim kursunda eğitim gören kursiyerlerle birlikte kilim dokuyan Dr. Ruhan Özkan, yaptığı değerlendirmede Aile Destek Merkezlerinin kadınlar için önemine işaret etti.

Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan’ın eşi Dr. Ruhan Özkan, İl Jandarma Komutanı Albay Timuçin Alper’in eşi Gökşen Alper, Vali Yardımcısı Bayram Öz’ün eşi Melihe Öz, İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz’ın eşi Fulya Yılmaz, Afşin Kaymakamı Eli Edip Budan’ın eşi Dilek Budan ve Göksun Kaymakamı Cengiz Ayhan’ın eşi Deniz Ayhan’la birlikte Elbistan’a gelerek bir dizi ziyaretlerde bulundu.

Elbistan Kaymakamı Tuncay Akkoyun’un eşi Canan Akkoyun ve İlçe Emniyet Müdürü Barış Murat Başol’un eşi Sema Başol’un ev sahipliği yaptığı program çerçevesinde Elbistan Kaymakamlığı Sosyal Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından bir süre önce hizmete açılan Aile Destek Merkezi’ni ziyaret eden heyete, burada SYDV Müdürü Dilek Otlutepe tarafından bilgi verildi.

Otlutepe, Elbistan Kaymakamı Tuncay Akkoyun’un girişimleri sayesinde açılan Aile Destek Merkezi’nin ilçedeki kadın ve genç kızların çeşitli dallarda eğitilerek beceri kazanması ve meslek sahibi olmalarını amaçladığını belirtti. Bu çerçevede daha önceki dönemde KOSGEB Girişimcilik kursu düzenlendiğini anlatan Otlutepe, ADEM’de meslek kurslarının yanı sıra sağlık, sosyal, hobi ve diğer birçok alanda da eğitimler verildiğini kaydetti. Otlutepe, İş-Kur’la ortaklaşa olarak açılan kilim dokuma kursunda da 16 kursiyerin yer aldığını ifade etti.

Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan’ın eşi Dr. Ruhan Özkan ve beraberindeki heyete, kurs öğreticisi tarafından kilimlerin dokuma süreci anlatıldı. Dr. Özkan, kurs öğreticileri ile birlikte bir süre de kilim dokudu. Kursiyerlerle bir süre sohbet eden Dr. Özkan, Aile Destek Merkezlerinin kadınların toplumda daha iyi bir yer edinmelerini, birey olarak, güçlü olarak yer almalarını sağlamak amacını taşıdığını vurguladı. Dr. Özkan, toplumun temel çekirdeğini oluşturan aile ve ailenin temel direğini oluşturan kadının bu noktada güçlü olması toplumun güçlü olması gibi çok önemli ve çok iyi bir netice getireceğine dikkat çekti.