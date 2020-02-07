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Vali Şakalar’dan annesine son görev

Sinop Valisi Köksal Şakalar’ın vefat eden annesi Navruz Şakalar’ın cenazesi, Elbistan’da kılınan namazın ardından Ekinözü ilçesine bağlı Türkeli Mahallesi’nde toprağa verildi.

Vali Şakalar’dan annesine son görev
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Sinop Valisi Köksal Şakalar’ın vefat eden annesi Navruz Şakalar için Elbistan Ulu Cami’inde Cuma namazı sonrasında cenaze namazı kılındı. Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, Kahramanmaraş Vali Yardımcısı Halil Avşar, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Ekinözü Kaymakamı Talat Tabur, Sinop Garnizon Komutanı Per. Alb. Cevdet Alper Batu, Sinop İl Emniyet Müdürü Cahit Şahin, Sinop İl Jandarma Komutanı Alb. Hakan Başakçı, siyasi parti temsilcileri, hemşerileri ve çok sayıda vatandaş cenaze namazında hazır bulunarak Vali Şakalar’ı bu acı gününde yalnız bırakmadı. Sinop Valisi Köksal Şakalar’ın annesi Navruz Şakalar’ın cenazesi, kılınan namazın ardından cenaze aracına konularak defnedileceği Ekinözü ilçesine bağlı Türkeli Mahallesi’ne götürüldü. Vali Şakalar, cenaze namazı sonrasında taziyeleri kabul etti.

Navruz Şakalar’ın cenazesi, Türkeli mahalle mezarlığında toprağa verildi.

 


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