banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Vali Özkan’ın 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Mesajı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, 19 Mayıs 1919’da Samsun’da başlattığı mücadele, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu yolunda önemli bir adımı oluşturmuştur.

Vali Özkan’ın 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Mesajı
 

Ecdadın tüm zorluklara rağmen kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’nin gençlerimize emanet edilmesi, güvenin ve inancın işaretidir. Gençlerimizin, bu aziz vatanı muasır medeniyetler seviyesine ulaştırmak için aynı şuurla mücadeleye devam edeceğine inancımız tamdır.

Hep beraber, Türkiye Cumhuriyeti’nin modern çağın gereklerine uygun; ekonomik, kültürel ve sosyal alanda kalkınmış bir ülke seviyesine taşınması için canla başla çalışacağız.

Bu duygu ve düşüncelerle başta Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere İstiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını rahmet ve şükranla anıyor, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 100. yıl dönümünü en içten duygularımla kutluyorum.                                       

banner141

Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner129

banner119