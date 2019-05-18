Vali Özkan’ın 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Mesajı

Ecdadın tüm zorluklara rağmen kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’nin gençlerimize emanet edilmesi, güvenin ve inancın işaretidir. Gençlerimizin, bu aziz vatanı muasır medeniyetler seviyesine ulaştırmak için aynı şuurla mücadeleye devam edeceğine inancımız tamdır.

Hep beraber, Türkiye Cumhuriyeti’nin modern çağın gereklerine uygun; ekonomik, kültürel ve sosyal alanda kalkınmış bir ülke seviyesine taşınması için canla başla çalışacağız.

Bu duygu ve düşüncelerle başta Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere İstiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını rahmet ve şükranla anıyor, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 100. yıl dönümünü en içten duygularımla kutluyorum.