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Vali Özkan’dan santral açıklaması

Vali Özkan’dan santral açıklaması
 

Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Afşin-Elbistan A Termik Santrali’nin çevre yatırımlarını yapması için tanınan sürenin dolmasının ardından baca gazı filtre sistemi olmadığı için mühürlenmesi ile ilgili bir açıklama yaptı.

Vali Özkan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Vatandaşlarımızın sağlığının ve çevrenin korunması amacıyla kamu birimlerimiz her türlü tedbiri almaktadır.

Bu çerçevede; Afşin Elbistan Elektrik Üretim AŞ’nin çalışmaları ‘geçici faaliyet belgesi’ alıncaya kadar durdurulmuştur.

Bu süreçte ilgili kamu kurum ve kuruluşlarımız çevre standartlarını sağlayarak üretim ve istihdamın devamı için gerekli çalışmaları sürdürmektedir”


Yerel Manşetler
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Muhammet 5 saat önce

Umarım gerçek haberdir, umarım devam eder.İlgili firma zaten devlet'e sattığı kömürden olağanüstü kredi etmektedir hiçbir üretim yapmasa dahi B santraline verdiği kömürden elde ettiği kar özelleştirme bedeli olarak devlete ödediği tutarın kat be kat üstünde olacaktır.

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İşçi 5 saat önce

Sözünü söyledin /geçici faaliyet belğesi -son söz Kılıf giyildi

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fuat 5 saat önce

geçici faaliyet belgesi altında gizlenen bir plan yoktur umarım

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Ooooooo 4 saat önce

Yav iyi hatırlıyorum seçimden önce vali bey elbistana gelmişti ve iyi hatırlıyorum seçimi kazanabilmek için elbistanda seferberlik ilan edilmişti ne oldu da bu seferberlik bitti herşey seçim bitene kadar mi hayırlısı diyelim

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Afşin Elbistan sevdalısı 4 saat önce

Bu göstermelik karar nedemek çevre mevzuatı alıncaya kadar durduruldu çelikler filitre için hiç bir şey yapmadı yapmaz Bu filitre araba filitresi değil Her üniteye filitre yapımı iki sene sürer Halkı kandırmayın

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Halk 3 saat önce

Geçiçi faaliyet belgesi alıncaya kadar mı yok artık ya filtreyi taksınlar yada filtre takacak başka firmaya versinler ne demek ya geçiçi faaliyet belgesi Elazığlılar çalışsın biz ölelim elbistanlılar olarak buna izin vermiycez elbistanlılar çalışsa dahi izin vermeyiz bu filtre takımı en az 1.5 yıl sürer biz 1.5 yıl bekleyemeyiz çarşıya bir çıkın Allah aşkına sonra tam 5 dk sonra saçlarınızı koylayın nasıl kokuyor biz neden bunu çekelim millet para kazansın bizde ölelim yok öyle

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Ali 2 saat önce

Sozlesmesi var sayin valim 5 .6 unute yapilacak 4 inute revozyon edecek calismaz cernobil

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