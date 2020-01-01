Vali Özkan’dan santral açıklaması

Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Afşin-Elbistan A Termik Santrali’nin çevre yatırımlarını yapması için tanınan sürenin dolmasının ardından baca gazı filtre sistemi olmadığı için mühürlenmesi ile ilgili bir açıklama yaptı.
Vali Özkan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
“Vatandaşlarımızın sağlığının ve çevrenin korunması amacıyla kamu birimlerimiz her türlü tedbiri almaktadır.
Bu çerçevede; Afşin Elbistan Elektrik Üretim AŞ’nin çalışmaları ‘geçici faaliyet belgesi’ alıncaya kadar durdurulmuştur.
Bu süreçte ilgili kamu kurum ve kuruluşlarımız çevre standartlarını sağlayarak üretim ve istihdamın devamı için gerekli çalışmaları sürdürmektedir”
Umarım gerçek haberdir, umarım devam eder.İlgili firma zaten devlet'e sattığı kömürden olağanüstü kredi etmektedir hiçbir üretim yapmasa dahi B santraline verdiği kömürden elde ettiği kar özelleştirme bedeli olarak devlete ödediği tutarın kat be kat üstünde olacaktır.