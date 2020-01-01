Vali Özkan’dan santral açıklaması

Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Afşin-Elbistan A Termik Santrali’nin çevre yatırımlarını yapması için tanınan sürenin dolmasının ardından baca gazı filtre sistemi olmadığı için mühürlenmesi ile ilgili bir açıklama yaptı.

Vali Özkan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Vatandaşlarımızın sağlığının ve çevrenin korunması amacıyla kamu birimlerimiz her türlü tedbiri almaktadır.

Bu çerçevede; Afşin Elbistan Elektrik Üretim AŞ’nin çalışmaları ‘geçici faaliyet belgesi’ alıncaya kadar durdurulmuştur.

Bu süreçte ilgili kamu kurum ve kuruluşlarımız çevre standartlarını sağlayarak üretim ve istihdamın devamı için gerekli çalışmaları sürdürmektedir”