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Vali Özkan’dan Kurban Bayramı mesajı

Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Kurban Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Vali Özkan’dan Kurban Bayramı mesajı
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Vali Özkan, mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Milletimizin manevi değerlerinin, sosyal yardımlaşma ve dayanışma geleneğinin en anlamlı örneklerinin yaşandığı dini bayramlarımız; sevgi, saygı, yardımlaşma ve hoşgörü duygularının güçlenmesine, toplumun birlik ve beraberliğinin pekiştirilmesine, geleceğe daha da güvenle bakmamıza vesile olan özel günlerdir. Cömertliğin, rahmetin, bereketin bol olduğu, dargınlık ve kırgınlıkların unutulduğu, milletin birbirine her zamankinden daha fazla kenetlendiği ve gönül birliği oluşturduğu Kurban Bayramını karşılamanın mutluluğu içerisindeyiz. Bizleri manevi iklimiyle saran, kaynaştıran ve kucaklaştıran Kurban Bayramınızı en iyi dileklerimle kutlar, tüm insanlığa, ülkemize ve ilimize barış, huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini temenni ederim.”


Yerel Manşetler
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Akif kitiz 2 hafta önce

Sayın valimiz şu kurban bayramının arifesinde Bize ailecek çifte bayram yaşattığınız için sizden Allah razı olsun başta islan aleminin mübarek kurban bayramını kutlar ailenize Allah tan huzur➰mutluluk ister şükranlarımı sunar elinizden öper sağılar sunarım

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