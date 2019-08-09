Vali Özkan’dan Kurban Bayramı mesajı

Vali Özkan, mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Milletimizin manevi değerlerinin, sosyal yardımlaşma ve dayanışma geleneğinin en anlamlı örneklerinin yaşandığı dini bayramlarımız; sevgi, saygı, yardımlaşma ve hoşgörü duygularının güçlenmesine, toplumun birlik ve beraberliğinin pekiştirilmesine, geleceğe daha da güvenle bakmamıza vesile olan özel günlerdir. Cömertliğin, rahmetin, bereketin bol olduğu, dargınlık ve kırgınlıkların unutulduğu, milletin birbirine her zamankinden daha fazla kenetlendiği ve gönül birliği oluşturduğu Kurban Bayramını karşılamanın mutluluğu içerisindeyiz. Bizleri manevi iklimiyle saran, kaynaştıran ve kucaklaştıran Kurban Bayramınızı en iyi dileklerimle kutlar, tüm insanlığa, ülkemize ve ilimize barış, huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini temenni ederim.”