Vali Özkan’dan Gaziler Günü mesajı

Vali Özkan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Türk milleti için ölüm kalım mücadelesi olan Sakarya Meydan Muharebesi’nin kazanılmasının ardından 19 Eylül 1921 tarihinde, TBMM tarafından Mustafa Kemal Atatürk'e “mareşal” rütbesi ile “gazilik” unvanı verilmiştir. Bizlerde; gazilerimize verilen değerin ifadesi olarak bu anlamlı günü “Gaziler Günü” olarak kutlanmanın gururunu yaşıyoruz. Ülkemizin her karış toprağında, vatanını bayrağını ve kutsal değerlerini savunmak için en güç koşullar altında canlarını ortaya koymaktan çekinmeyen gazilerimiz, milletimizin her daim gurur kaynağı olacaktır. Bu cennet vatan, bizlere şehitlerimizin ve gazilerimizin emanetidir. Kahraman gazilerimizin ve aziz şehitlerimizin bizlere emaneti olan bu vatanı ve bayrağı, en güçlü şekilde geleceğe taşımak için el birliğiyle çalışacağız.

Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyoruz.”