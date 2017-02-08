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Vali Özkan’dan, 12 Şubat Kurtuluş Bayramı Mesajı

Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Kahramanmaraş’ın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 97. Yıldönümü nedeniyle bir kutlama mesaj yayımladı.

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Vali Özkan’dan, 12 Şubat Kurtuluş Bayramı Mesajı

            Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Kahramanmaraş’ın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 97. Yıldönümü nedeniyle bir kutlama mesaj yayımladı.

            Vali Özkan, mesajında şu cümlelere yer verdi:

            “Değerli Kahramanmaraşlı Hemşerilerim; bugün ecdadımızın kahramanlık destanı yazdığı, birlik ve beraberliğiyle Anadolu’nun dört bir yanına cesaret verdiği milli direnişin ve zaferinin 97. yıldönümünün haklı gururunu yaşıyoruz. Arslan Bey, Sütçü İmam, Rıdvan Hoca, Senem Ayşe, Abdal Halil Ağa’nın ve nice kurtuluş mücadelemizin kahramanlarının o gün din, vatan ve bayrak için verdiği anlamlı mücadelesi ve kazandığı zafer, gelecek kuşaklarımıza iyi aktarılmalı ve bir hazine olarak değerlendirilmelidir. Bugün ise bizlere düşen de aynı ruhla, canları pahasına bu toprakları bize vatan yapan ecdadın emanetine sahip çıkmak, birlik ve beraberliğimizi daim kılarak ülkemizi, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda dünya milletleri arasında hak ettiği yere taşımak için mücadele etmeye devam etmektir. Bu duygularla, milli mücadelemizin kahraman şehitlerini ve ebediyete intikal etmiş tüm gazilerini rahmet, minnet ve şükranla anıyor, siz değerli Kahramanmaraşlı hemşerilerimin 12 Şubat Destanının 97. Yıldönümünü kutluyorum.”

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