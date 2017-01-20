Vali Özkan, yatırımlar hakkında bilgi verdi

Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, il genelinde yapılan kamu yatırımları hakkında bilgi verdi.

Kahramanmaraş İl Koordinasyon Kurulunun 2017 Yılı 1. Toplantısı, Valilik Toplantı Salonu’nda yapıldı.

Toplantıda, resmi daire, kuruluşlar ve belediyelerin yatırımları hakkında bilgi veren Vali Özkan, şunları söyledi:

“2016 yılı 4. dönem gerçekleşmeleri, bir önceki dönemde alınan kararlar, karşılaşılan güçlükler ve koordinasyonu gerektiren konular değerlendirilecektir. 2016 yılı yatırımlarının 4. dönem sonu gerçekleşmeleri ile ilgili yatırım izleme raporlarını incelediğimizde, 31 Aralık 2016 tarihi itibariyle Kahramanmaraş il genelinde yatırımcı kamu kurum ve kuruluşları toplam 277 proje üzerinde çalışmaktadır. Projelerin toplam tutarı 6 milyar 388 milyon 76 bin TL, 2016 yılı ödeneği ise 697 milyon 871 bin TL’dir.

Sektörler itibariyle en fazla yatırım payı 203 milyon 520 bin TL ödenekle tarım sektöründedir. Bu sektörü 131 milyon 87 bin TL ödenekle eğitim, 103 milyon 615 bin TL ödenekle ulaştırma sektörü izlemektedir.

İlimiz kamu yatırım projeleri için 2016 yılı 4. dönem sonu itibariyle yapılan harcamaların toplam tutarı 813 milyon 264 bin TL olup, 2016 yılı ödeneğinin yüzde 100’ü harcanmıştır. En fazla yatırım harcaması 369 milyon 870 bin TL harcama ile ulaştırma sektöründe gerçekleşmiş, 202 milyon 529 bin TL harcama ile tarım sektörü ikinci sırada yer almıştır.

2016 yılı içerisinde yürütülen 277 projeden 102’si tamamlanmış, 106’sı devam etmekte, 33’ü ihale aşamasında, 36 adet proje ise başlamamıştır.

Yatırım projelerinin sektörlere göre dağılımına baktığımızda 277 projenin yüzde 30’unu tarım, yüzde 24’ünü eğitim, yüzde 13’ünü sağlık, yüzde 11’ini diğer kamu hizmetleri, yüzde 7’sini ulaştırma, yüzde 4’ünü eğitim-kültür ve geriye kalan yüzde 11’lik kısmını ise enerji, madencilik, konut, spor, imalat sektörüne ait yatırımlar oluşturmaktadır.

Ayrıca Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile KASKİ’nin 456 milyon 288 bin TL tutarında 132 adet proje çalışması olup, bu işler için dönem sonuna kadar 187 milyon 396 bin TL harcama yapılmıştır. 132 mahalli idareler projesinden 73’ü tamamlanmış, 59 proje üzerinde ise çalışmalara devam edilmektedir.