Vali Özkan ve Başkan Güngör, ilçeleri ziyaret etti

Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan ile birlikte ilçelere giden Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ilk olarak Ekinözü Kaymakamlığını ziyaret ettiler. Ekinözü Kaymakamı Fatih Sayar’ın ziyaretinin ardından Ekinözü Belediyesini ziyaret eden Başkan Güngör, burada Ekinözü Belediye Başkanı Bilal Eker’den yapılan çalışmalara ilişkin bilgiler aldı.

Daha sonra Ekinözü İlçesi’nde görev yapan muhtarlarla bir araya gelen Vali Özkan ve Başkan Güngör, burada muhtarların sorunlarını dinleyerek istişarelerde bulundular. Ekinözü İlçesinin ziyaretinin ardından Nurhak İlçesi’ne geçen Vali Özkan ve Başkan Güngör, burada da Nurhak Belediye Başkanı İlhami Bozan’dan çalışmalara ilişkin bilgiler aldılar. Nurhak İlçesinde görev yapan muhtarlarla bir araya gelen Vali Özkan ve Başkan Güngör buradan da Çağlayancerit İlçesine geçtiler.

Gezi ve incelemelere ilişkin bir değerlendirmede bulunan Başkan Güngör: “İhtiyaçları bütüncül bir bakış açısı ve koordinasyon içinde değerlendirmek ve çözüm bulmak amacıyla Sayın Valimiz Vahdettin Özkan ile ilgili daire amirleri izin de katılımıyla ilçelerimizi ziyaret ettik. Muhtarlarımız, meclis üyelerimizi ve hemşerilerimizi dinledik. İlçelerimize yapacağımız hizmetler konusunda fikir alışverişinde bulunduk. Belirlediğimiz plan ve program dahilinde ilçelerimize yapılması gerekenleri imkanlarımız dahilinde yapma gayretinde olacağız” diye konuştu.

Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ün ilçelere gerçekleştirdikleri ziyaretlere İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, İl Jandarma Komutanı Numan Öksüz ile il müdürleri ve Büyükşehir Belediyesi bürokratları katıldı.















