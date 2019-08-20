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Vali Özkan: “Orman yangın riskleri asgari seviyede”

Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, alınan tedbirler ve başarılı çalışmalar sayesinde orman, tarım ve yerleşim alanları üzerindeki yangın risklerinin asgari seviyede olduğunu söyledi.

Vali Özkan: “Orman yangın riskleri asgari seviyede”
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Vali Vahdettin Özkan, ormancılık faaliyetlerini ve yangına müdahale tedbirlerini yerinde inceleyip çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluk sahasında bulunan Başkonuş bölgesinde incelemelerde bulunan Vali Özkan, Orman Bölge Müdürü Alpaslan Altındaş’tan faaliyetler hakkında bilgiler aldı. Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar ve alınan tedbirlerle ilgili Vali Özkan’a bilgiler veren Altındaş, personel ve yangınlarda kullanılan araç gereç durumları, ormanlık alanlarda bulunan gözetleme kuleleri, yangın havuzları, il genelinde meydana gelen önemli yangınlar ve müdahalelerle ilgili ayrıntılı bilgiler sundu.

 İlimizin orman bakımından zengin olması ve son günlerde yaz sıcaklarının etkisi ile orman yangınları açısından riskli bölgede olduğumuzu ifade eden Vali Özkan, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerimizin aldığı tedbirler ve başarılı çalışmaları sayesinde orman, tarım ve yerleşim alanları üzerindeki yangın risklerinin asgari seviyede olduğunu söyledi.

 Bölgede incelemelerine devam eden Vali Özkan, Orman Bölge Müdürü Alpaslan Altındaş ve ekibine başarılı çalışmalarının devamını diledi.








Yerel Manşetler
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Yusuf 2 gün önce

ELBISTAN ' DA ORMAN YANGINI RISKI GERCEKTEN SIFIR, ZIRA ORMAN YOK !

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