Vali Özkan, Kadınlar Gününü kutladı

Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Vali Özkan, mesajında şu cümlelere yer verdi:

“İnancımız ve sosyo-kültürel yapımızın en önemli unsuru olan kadınlarımız, toplumumuzda daima sevginin ve fedakârlığın simgesi olmuştur. Hükümetimiz, toplumsal, ekonomik, siyasal ve eğitim alanlarından iş hayatına kadar tüm alanda yaşayabilecekleri sorunları ortadan kaldırmak için kadınlarımızla ilgili büyük çalışmalar yapmıştır. Bu konuda hükümetimizle birlikte başta kadına şiddet ve istismar olmak üzere kadınlarımıza yönelik tüm olumsuzluklarla mücadele eden sivil toplum kuruluşlarımızı ve gönüllü vatandaşlarımızı da tebrik ediyorum. Toplumumuzun erdemli, vatanını, bayrağını ve milletini seven bireyler yetiştirmeleri ile geleceğimizin mimarı olan kadınlarımızı sadece bir gün değil her zaman saygı ve sevgiyle hak ettikleri değeri vermeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle sevginin, şefkatin ve fedakârlığın kahramanları kadınlarımızın ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü nü kutlar, sağlık, huzur ve mutluluklar dilerim.”