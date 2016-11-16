Vali Özkan, gazetecilerle bir araya geldi

Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya gelerek sorunlarını dinledi. Düzenlenen toplantıya, Elbistanın Sesi Gazetesi Kurucusu Mehmet Göçer’in yanı sıra, Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet Göçer, Hasan Göçer ve Himmet Göçer de katıldı.

Özel bir tesiste akşam yemeğinde basın mensuplarıyla bir araya gelen Vali Vahdettin Özkan, yerel medyanın önemine dikkat çekti.

Toplantıya katılan gazetecileri tek tek dinleyen Vali Özkan, “Biliyorsunuz bütün toplumun temel dinamiği, harcı iletişimdir. Bu kişilerin kendi aralarında, ailede, mahallede, sosyal toplumda her tarafta böyle, her sektörde böyledir. Bu iletişimi en sağlık şekilde tesis eden kurumda elbette ki basın kurumudur. Bu yönüyle de basın mensupları sadece kendi adlarına değil, bütün toplumun hakkını hukukunu taşımak, kamu otoritesiyle toplum arasında köprü vazifesini görmektir. En azından mahalli basın dediğimiz zaman bu genel iletişim stratejisinin dışında, ilimizin, şehrimizin özelliklerini, güzelliklerini hep birlikte teneffüs etmek, hep beraber bununla ilgili iyi projeleri, hedefleri ortaya koymalı birinci dereceden istifade edeceğimiz kurumlar ve aktörler sizlersiniz” dedi.

Elbistanın Sesi Gazetesi Kurucusu Mehmet Göçer, programın sonunda kendi kaleme aldığı Un Sandığı kitaplarını, Vali Vahdettin Özkan’a hediye etti.



