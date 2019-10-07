Vali Özkan, Elbistan’da incelemelerde bulundu

Vali Özkan’ın ilçedeki ilk durağı, Elbistan Kaymakamlığı oldu. Vali Özkan, Hükümet Konağı önünde Elbistan Kaymakamı Özkan Demir ve İlçe Emniyet Müdürü Hakan Aşık tarafından karşılandı. Daha sonra Kaymakamlık makamına geçen Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan’a, Kaymakam Özkan Demir tarafından ilçedeki çalışmalar hakkında bilgi aktarıldı. Buradaki ziyaretin ardından Elbistan Kaymakamı Özkan Demir ve Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz’le birlikte Ceyhan Nehri Rekreasyon Projesi ve Ulu Camii önündeki peyzaj çalışmalarını yerinde inceleyen Vali Vahdettin Özkan, projelerde gelinen son nokta hakkında bilgi aldı.

Ziyaretleri ile ilgili olarak değerlendirme yapan Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, “Elbistan, kadim bir şehir. Elbistan’da hizmet etmek de güzel bir şey. Buradaki arkadaşlarımızı ziyaret ettik. Belediye başkanımızla, güvenlik birimlerimizle bir araya gelerek ilçede neler yapılıyor ve neler yapılacak onları görüşüyoruz. Bu çalışmaları nasıl daha iyileştirebiliriz onları görüşeceğiz. Elbistan’ımızı daha çok geliştirebilmek için gerekli mütalaaları yapacağız. İnşallah Elbistan’ımız birçok güzel hizmete ulaşacak. Bu hizmetleri yaparken de el birliği ile çalışacağız” şeklinde konuştu.























