Vali Özkan: “Ceyhan Nehri’ni gözümüz gibi korumalıyız”

Ceyhan Havzası’nda bulunan su kaynaklarının korunması ve kirlenmesinin önlenmesi amacıyla Kahramanmaraş, Adana ve Osmaniye illerinden yetkililerin yer aldığı Ceyhan Havzası Yönetim Heyeti Toplantısı’nın ilki, Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan başkanlığında Fikret Kiraz Toplantı Salonu’nda düzenlendi. Toplantıya Adana Vali Yardımcısı Huriye Küpeli Kan, Kahramanmaraş Vali Yardımcısı Mahmut Hersanlıoğlu, Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Yakup Karaaslan ile Kahramanmaraş, Adana ve Osmaniye illerinden ilgili kamu kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.

Toplantıda konuşan Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, su kaynaklarının korunmasının ve kirlenmesinin önlenmesi amacıyla geliştirilen bütüncül havza yönetimi anlayışının önemine değindi.

Vali Özkan, “Ceyhan Havzası Yönetim Heyeti Toplantısı’nı Kahramanmaraş’ta gerçekleştiriyoruz, öncelikle hepinize şehrimize hoş geldiniz diyoruz. İnşallah bu toplantı çevresel değerlerin korunmasına hizmet eder bir mahiyette mecraya girer. Daha önce Ceyhan Nehri, çevresi ve Aksu Çayı ile ilgili de Genel Müdür Yardımcımız bize bir sunum yapmıştı, İnşallah bu çalışmalar da birbirini tanımlar. Bu tür toplantılarda öncelikle iletişimin güçlü olması adına hafızanın oluşması önemli. Dolayısıyla sekreterya ya da koordinasyon birimi dediğimiz ilgili DSİ birimi orada oluşan kurumsal hafıza ve onun toplayacağı kaliteli veriler ile İzleme ve Değerlendirme Sistemi’nin olması çok önemli. Ceyhan Nehri’ni gözümüz gibi korumalıyız, mevcut eksiklikleri ve aksaklıkları gidermekle beraber, ileriye dönük koruyucu tedbir olarak neler yapmamız lazım bunları konuşacağız” şeklinde konuştu.

Vali Özkan’ın ardından DSİ 20. Bölge Müdürlüğü Havza Yönetimi Şubesi Çevre Yüksek Mühendisi İrem Atay önceki toplantılara ve gündeme ilişkin sunum yaptı. Atay’ın sunumunun ardından Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Yakup Karaaslan da yaptığı sunumla çalışmaları anlattı.

Toplantının basına kapalı yapılan kısmında ise Ceyhan Havzasında yer alan Kahramanmaraş, Osmaniye ve Adana İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu Toplantıları neticesinde, Ceyhan Havzası Yönetim Heyeti’ne gönderilen raporlar ve gündem önerileri değerlendirildi.







