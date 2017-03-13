Vali Özkan, 14 Mart Tıp Bayramını kutladı

Kahramanmaraş Valisi vahdettin Özkan, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Vali Özkan, mesajında şu cümlelere yer verdi:

“Kaliteli bir sağlık sistemi, gelişmiş bir toplumun birinci şartıdır. Hükümetimiz ve Sağlık Bakanlığımız tarafından şehirlerimize kurulan modern hastanelerde vatandaşlarımıza sunulan modern sağlık hizmetleri ile kıymetli sağlık çalışanlarımız sayesinde ülkemiz, sağlık alanında çok önemli bir seviyeye gelmiştir. ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ düsturu ile çalışan hükümetimiz, bakanlığımız, hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımız, insan hayatının kıymetini çok iyi bilmekte; bir canı kurtarmayı bütün insanlığı kurtarmakla eş değer görerek gece gündüz çalışmaktadırlar. Siz değerli sağlık çalışanlarımıza bu anlamlı hizmetiniz dolayısıyla minnettarız. Bu duygularla insan yaşamını her şeyin üstünde tutan, zor koşullarda özveriyle çalışan sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramını kutluyor, sağlık ve esenlikler diliyorum.”