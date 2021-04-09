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Vali Ömer Faruk Coşkun’dan Polis Haftası mesajı

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 176.yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, “Türk Polis Teşkilatı, köklü geçmişiyle cennet yurdumuzun, şanlı bayrağımızın ve aziz milletimizin yılmaz koruyucusu olarak üstün bir görev anlayışıyla hizmetlerini yürütmektedir” dedi.

Vali Ömer Faruk Coşkun’dan Polis Haftası mesajı
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Vali Ömer Faruk Coşkun, mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Vatandaşlarımızın huzuru, güvenliği ve esenliği için mukaddes vatan topraklarının dört bir yanında fedakârca görev yapan Türk Polis Teşkilatımızın kıymetli mensuplarının Polis Gününü kutluyorum.  Emniyet teşkilatımız; kendini sürekli yenileyen, gelişen teknolojileri en iyi şekilde kullanan, yüksek disiplin anlayışına sahip personeli ve modern donanımıyla ülkemizin göz bebeği kurumlarından biridir. Kamu düzeninin korunması ve asayişin sağlanması adına mesai mefhumu gözetmeksizin özverili çalışma anlayışıyla üstlendiği her görevi sabır ve cesaretle yerine getiren emniyet mensupları, insan haklarına saygılı, vatandaşlarımıza karşı hoşgörülü olmasıyla milletimizin gönlünde ayrı bir yere sahiptir. Emniyet teşkilatımız ayrıca, asli görevinin yanı sıra, koronavirüs salgını ile mücadele sürecinde yoğun bir emek harcayarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Bu duygu ve düşüncelerle, Türk Polis Teşkilatı’nın 176.kuruluş yıldönümünü ve 10 Nisan Polis Gününü kutluyor; aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kahraman gazilerimize de şükranlarımı sunuyorum. İlimizin ve ülkemizin güvenliği için görevi başında bulunan tüm polislerimize ve ailelerine de sağlık, mutluluk ve esenlik diliyorum.”

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Vali Ömer Faruk Coşkundan Polis Haftası Mesajı