Vali Coşkun’dan Muhtarlar Günü mesajı

Vali Coşkun, mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Muhtarlık müessesesi, idare sistemimizin önemli yapı taşlarından biridir. Yerel demokrasimizi temsil eden muhtarlarımız, milletimizin adeta eli, gözü ve kulağı konumundadır. Muhtarlarımız, bulunduğu mahallede veya köyde devletimizi temsil etmekte ve halkımızla devlet kurumları arasında köprü vazifesi görmektedir. İlimizde de muhtarlarımız, kamu kurum ve kuruşlarımızla yakın bir işbirliği içerisinde bulunarak, vatandaşlarımızın sorunlarının çözümünde rol oynamakta, kamu ve yerel yönetimlerimiz tarafından etkin bir şekilde hizmet sunulmasında önemli bir sorumluluk üstlenmektedirler.

Böylesine önemli bir görevi icra eden, demokrasimizin temel taşı, milletimizin güzide temsilcisi ve hizmetkarı muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü tebrik ediyor, kendilerine ve ailelerine sağlık, mutluluk ve esenlikler diliyorum.”