Vali Coşkun mesajında şu ifadelere yer verdi: “Türk Milletine Anadolu’nun kapılarını açan ve Anadolu’yu ebedi ata yurdu yapan, bu topraklarda, birlik, beraberlik ve barışa dayanan anlayışın hakim olmasını sağlayan Malazgirt Zaferi ruhu, üzerinden yüzyıllar geçmesine rağmen milletin sinesinde hala dipdiridir, o ruh istikbalimizin ve bağımsızlığımızın teminatıdır. Bugün 949. yıldönümünü büyük bir gurur ve heyecanla kutladığımız Malazgirt Zaferi’nin Büyük Komutanı Sultan Alparslan ve kutlu askerleri başta olmak üzere, tüm aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, tüm vatandaşlarımızın 26 Ağustos Malazgirt Zaferi’ni kutluyorum.”
Vali Coşkun’dan Malazgirt Zaferi mesajı
Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, 26 Ağustos Malazgirt Zaferi’nin 949.yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
26 Ağustos 2020 Çarşamba 16:48
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