Vali Coşkun’dan Covid-19 tedbirlerine uyan vatandaşa teşekkür

vaka sayısında ciddi düşüş sağlanması için duyarlılık gösteren vatandaşlara teşekkür etti.

Kahramanmaraş’ta haftalık vaka sayısında tam kapanmanın olumlu etkisi görülmeye devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın son açıkladığı verilere göre, geçen hafta 137,57 olan Kahramanmaraş’ın 100 bin nüfusa karşılık gelen vaka sayısı bu hafta 91,68’e düştü. Kahramanmaraş Valiliği, bu düşüş sonrasında Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, salgın kurallarına uyarak duyarlılık gösteren vatandaşlara teşekkür etti.

Kahramanmaraş’ın vaka sayısı sıralamasında en düşük 13 il arasında yer aldığı belirtilen paylaşımda şu ifadelere yer verildi:"Teşekkürler Kahramanmaraş. Kıymetli hemşerilerimiz ilimiz vaka sayısı sıralamasında en düşük 13 il arasında yer almıştır. Bu duyarlılığı sürdürerek Covid-19 ile mücadelemizi hep birlikte başaracağız. Tedbirlere uyan tüm hemşerilerimize teşekkür ediyorum."