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Vali Coşkun, şehit kızına doğum günü sürprizi yaptı

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun ve eşi Sevilay Coşkun, şehit polis memuru Duran Melemir'in kızı Pakize Nazlım'ın doğum günü etkinliğine katıldı.

Vali Coşkun, şehit kızına doğum günü sürprizi yaptı
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Vali Ömer Faruk Coşkun ile eşi Sevilay Coşkun, şehit Duran Melemir'in evini ziyaret ederek, kızı Pakize Nazlım Melemir'in 5'inci doğum günü heyecanına ortak oldu. Vali Coşkun, küçük kıza getirdiği pastayı verip sağlıklı ve hayırlı ömür temennisinde bulundu.

Şehit ailesi de ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, Vali Coşkun ve eşine nezaketlerinden dolayı teşekkür etti.

Vali Coşkun çiftine ziyaretlerinde Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şubesi Başkanı Yunus Karaman ve Dernek yönetimi eşlik etti.

Polis memuru Duran Melemir, 2016'da Bingöl çevreyolunun 15'inci kilometresinde zırhlı polis aracının geçişi esnasında yola park edilen bomba yüklü aracın infilak ettirilmesi sonucu şehit olmuştu.


 


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