Vali Coşkun: “Sarı kategoriden maviye geçiş yapmak istiyoruz”

İl genelindeki tüm vatandaşlara çağrıda bulunan Vali Coşkun, “Hemşerilerimizden yeni dönemde özellikle daha sıkı sıkıya tedbirlere uyulmasını bekliyoruz. İnşallah ben ümit ediyorum daha da iyiye doğru süreç yaşarız” ifadelerini kullandı.

Kademeli normalleşme sürecinin başarısının bütün vatandaşların duyarlılığına bağlı olduğunun altını çizen Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, “Pandemide süreciyle ilgili yeni bir dönem geçiriyoruz. Bilindiği üzere ilimiz sarı kategori dediğimiz orta riskli iller arasında yer alıyor. Bu kapsamda ilimizde önceden alınan tedbirlerin bir kısmı kaldırıldı. Çünkü nihayetinde bütün bu sürecin başarısı, bütün vatandaşlarımızın duyarlılığına bağlı. Bizim arzumuz şu an sarı kategoriden mavi kategoriye doğru gitmek. Ama bu tamamen vatandaşlarımızın, işletme sahiplerimizin, müşterilerimizin tedbirlere uymasına bağlı. Tedbirlere uyma noktasında gösterdiği hassasiyete bağlı. Bu anlamda ben hemşerilerimizden yeni dönemde özellikle daha sıkı sıkıya tedbirlere uyulmasını bekliyoruz. İnşallah ben ümit ediyorum daha da iyiye doğru süreç yaşarız” diye konuştu.

Vali Coşkun, “Geldiğimiz sürçe itibariyle sarı kategoride olmamızdan dolayı hassasiyet gösteren Kahramanmaraşlı hemşerilerimize işletmelerimize teşekkür ediyorum. Bu süreçte görev alan tüm arkadaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Bir bütün halinde bu süreci beraber götürmeye çalışıyoruz. Yeni dönemin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Lütfen tedbirleri elden bırakmayalım rehavete kapılmayalım. Bu süreç dinamik bir süreç zaman zaman Sağlık Bakanlığımız Türkiye’deki illerimizin risk haritasını güncelleyecek dolayısıyla bu risk haritasındaki değişikliğe göre tedbirler azaltılacak veya çoğaltılacak. Onun için herkesin diğer bir vatandaşımıza karşı sorumluluğu var. O bilinçle hareket edersek herkes kendi sorumluluğunu ortaya koyarsa ve ortaya konan tedbirlere uyarsa ben ilimizin daha da iyiye doğru gideceğini düşünüyorum. Lütfen tedbirlere uyalım rehavete kapılmayalım inşallah birlikte başaracağız” dedi.













