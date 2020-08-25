Vali Coşkun, sağlık birimleri ile pandemi sürecini değerlendirdi

Vali Ömer Faruk Coşkun başkanlığında, Vali Yardımcısı Mahmut Hersanlıoğlu, İl Sağlık Müdürü Ali Nuri Öksüz, Tıp Fakültesi Dekanı Mehmet Bekerecioğlu, Tıp Fakültesi Başhekimi Ökkeş Bilal, Necip Fazıl Şehir Hastanesi Başhekimi Vehbi Şirikçi, Elbistan Hastanesi Başhekimi Alptekin Yasım, Kamu Hastaneleri Birliği Başkanı Eyüp Mehmet Pircanoğlu, Sağlık Hizmetleri Başkanı Harun Çetin, Halk Sağlığı Başkanı Ahmet Yener ve Tıp Fakültesi Yoğun Bakım Sorumlusu Hafize Öksüz’ün katılımıyla düzenlenen toplantıda, ildeki pandemi süreci değerlendirildi.

Salgın sürecinde sunulan tedavi hizmetleri hakkında yetkililerden bilgiler alan Vali Coşkun, pandemi sürecinin sorunsuz bir şekilde atlatılabilmesi için ilgili birimlerle birlikte koordinasyon içinde çaba sarf edileceğine dikkat çekti.

Vali Coşkun ayrıca, “Salgın sürecinde ilimizdeki sağlık hizmetlerinin sunulması adına sahada fedakarca görev yapan tüm sağlık personelimize de şükranlarımı sunuyorum” dedi.