banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Vali Coşkun, sağlık birimleri ile pandemi sürecini değerlendirdi

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, il genelindeki sağlık birimlerinin idarecileri ve hastanelerin başhekimleri ile birlikte pandemi sürecini değerlendirdi.

Vali Coşkun, sağlık birimleri ile pandemi sürecini değerlendirdi
banner17
banner43

Vali Ömer Faruk Coşkun başkanlığında, Vali Yardımcısı Mahmut Hersanlıoğlu, İl Sağlık Müdürü Ali Nuri Öksüz, Tıp Fakültesi Dekanı Mehmet Bekerecioğlu, Tıp Fakültesi Başhekimi Ökkeş Bilal, Necip Fazıl Şehir Hastanesi Başhekimi Vehbi Şirikçi, Elbistan Hastanesi Başhekimi Alptekin Yasım, Kamu Hastaneleri Birliği Başkanı Eyüp Mehmet Pircanoğlu, Sağlık Hizmetleri Başkanı Harun Çetin, Halk Sağlığı Başkanı Ahmet Yener ve Tıp Fakültesi Yoğun Bakım Sorumlusu Hafize Öksüz’ün katılımıyla düzenlenen toplantıda, ildeki pandemi süreci değerlendirildi.

Salgın sürecinde sunulan tedavi hizmetleri hakkında yetkililerden bilgiler alan Vali Coşkun, pandemi sürecinin sorunsuz bir şekilde atlatılabilmesi için ilgili birimlerle birlikte koordinasyon içinde çaba sarf edileceğine dikkat çekti.

Vali Coşkun ayrıca, “Salgın sürecinde ilimizdeki sağlık hizmetlerinin sunulması adına sahada fedakarca görev yapan tüm sağlık personelimize de şükranlarımı sunuyorum” dedi.


Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Vali CoşkunSağlık Birimleri Ile Pandemi Sürecini Değerlendirdi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.