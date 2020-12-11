Vali Coşkun: “Pandemi sürecinde en güvenli yer evimiz”

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Covid-19 tedbirleri kapsamında vatandaşlardan misafir kabul etmemelerini ve başkalarını ziyarete gitmemelerini isteyerek, “En güvenli yerin evimiz olduğunu unutmayalım” dedi.

Vali Coşkun, sosyal medya hesabından yayımladığı videoda, salgın sürecinin belki de en zor günlerini ve hasta sayısının en yüksek olduğu dönemleri yaşadıklarını söyledi.

“Bu süreçte en yakınımız dahil herkesin enfeksiyon taşıma ihtimalinin olduğunu unutmayalım” cümlesi ile tüm vatandaşları uyaran Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, “Bu yüzden çok zorunlu değilse yaşadığımız eve misafir kabul etmeyelim, başkalarının evine ziyarete gitmeyelim. Biliyorum geleneklerimizde eş, dost, akraba ve aile ziyaretleri vardır ancak bu ziyaretleri istemeyerek de olsa bir süre erteleyelim. Dostlarımızın ve yakınlarımızın düğün, cenaze gibi sevinçli ve hüzünlü günlerinde bir süre daha yan yana olamayacağız. Tebriklerimizi de taziyelerimizi de telefonla ileteceğiz. Unutmayalım, salgınla mücadelede hiçbir tedbir tek başına yeterli değildir. Ancak birlikte gayret gösterilirse virüse karşı yeterli bir korunma sağlanmış olur. Lütfen en güvenli yerin evimiz olduğunu unutmayın. Haydi, Kahramanmaraş, birlikte başaracağız” şeklinde konuştu.