Vali Coşkun: “Mutasyonlu virüsle ilgili şu an için korkulacak bir durum yok”

Vali Ömer Faruk Coşkun, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı hafta sonunda yasaktan muaf tutan işyerlerini ziyaret etti.

İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Semerci ile birlikte çarşı esnafıyla sohbet edip sorunlarını dinleyen Vali Coşkun, Kahramanmaraş'ta koronavirüs vakalarının azaldığını ancak rehavete kapılmamak gerektiğinin altını çizdi.

Vali Coşkun, “Pandemi süreci devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda uygulanan tedbirleri yerinde görmek amacıyla esnaflarımızı ziyaret ettik. Birlik, beraberliğin ve dayanışmanın en çok ihtiyaç olduğu bir dönemden geçiyoruz. Esnaflarımız için bu zor süreçte hayırlı ve bereketli kazançlar diliyorum. Bilindiği gibi pandemi sürecinde vaka sayılarında bir düşüş söz konusu fakat istenilen seviyelerde değil. Hafta sonu olması münasebetiyle sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı bugünde vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılamaları için bazı esnaflarımız, kısıtlamalardan muaf tutuluyor. Bütün hemşerilerimizden beklentimiz vakalar azalsa da rehavete kapılmamaları yönünde. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına her şartta ve alanda uymamız gerekiyor. Temennimiz vaka sayılarının bitme noktasına gelmesi ve alınan tedbir kararlarının kaldırılması yönünde. Bunun için de vatandaşlarımızın hassasiyet göstermeleri gerekiyor” dedi.

Temennimiz, vakaların daha da azalması, iyice istediğimiz seviyelere gelmesi ve sonucunda alınan bütün bu tedbirlerin kaldırılarak normale dönmemiz. Amacımız, hedefimiz bu. Tabii bunu yaparken de vatandaşlarımızın ciddi anlamda hassasiyet göstermesi, bu konuya uyum göstermeleri gerekiyor ki belli bir noktaya gelelim. Diğer taraftan aşılama çalışmaları ülkemizde olduğu gibi ilimizde de hükümetimizin, Sağlık Bakanlığımızın belirlediği sıra ile yapılıyor. Şu an 65 yaşındaki vatandaşlarımıza kadar geldi sıra" diye konuştu

Kahramanmaraş'ta bazı yerleşim yerlerinde tespit edilen mutasyonlu virüsle ilgili değerlendirmelerde bulunan Vali Ömer Faruk Coşkun, “Türkiye'de birçok ilimizde olduğu gibi mutasyona uğramış virüs ilimizde de görüldü. Şu an arkadaşlarımız görülen yerlerle ilgili ciddi tedbirler alıyorlar, karantina ve kısıtlama şartları getiriyoruz. Şu an kontrol edilebilir seviyede. Ancak ilerleyen süreçte nasıl gelişeceğini ne olacağını bilmiyoruz. Beklentimiz, temennimiz büyük bir sıkıntı yaşanmadan bu yeni virüsün de tedbirlere uyarak elimine edilmesi. Temennimiz o. Geldiğimiz nokta itibariyle çok sıkıntılı bir durum yok. Şu an gelişmeleri izliyor arkadaşlarımız, çıkan vakaları birebir takip ediyor. Şu an için korkulacak bir durum yok” ifadelerini kullandı.













