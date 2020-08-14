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Vali Coşkun, kaymakamlarla pandemi tedbirlerini görüştü

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun başkanlığında ilçe kaymakamlarının katılımıyla koronavirüs tedbirleri kapsamında koordinasyon ve değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Vali Coşkun, kaymakamlarla pandemi tedbirlerini görüştü
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İl genelinde salgınla mücadelenin etkin bir şekilde yürütülmesi için atılacak adımlar ile Kahramanmaraş’taki eğitim, sağlık ve güvenlikle ilgili konuların masaya yatırıldığı toplantıda değerlendirme yapan Vali Ömer Faruk Coşkun, “Vatandaşlarımıza yönelik olarak farkındalık oluşturulması, işyeri denetimlerinin rehberlik etmek suretiyle etkin bir şekilde sürdürülmesi, alınan tedbirlerin sürekliliğinin sağlanması önem arz etmektedir” dedi.

Vali Coşkun ayrıca, salgından korunmak için bakanlıkların ve Bilim Kurulunun almış olduğu tedbir kararlarının da önemine vurgu yaparak,“Hemşerilerimizle iş birliği içinde olursak, hastalıkla mücadelede elimiz daha güçlü oluruz. Onun için vatandaşlarımızı ve çeşitli yaşam alanlarındaki esnaflarımızı sık sık ziyaret ederek bu bilinci canlı tutmaya çalışmalıyız” ifadelerini kullandı.


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