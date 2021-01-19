Vali Coşkun, il genelindeki yatırımları değerlendirdi

Vali Coşkun, 2020 yılında da il genelindeki yatırımlar için 1 milyar 55 milyon TL olduğunu belirterek, en fazla harcamanın da ulaşım sektöründe yapıldığını bilgisini verdi.

Kahramanmaraş İl Koordinasyon Kurulu 2021 yılı 1. toplantısı Vali Ömer Faruk Coşkun Başkanlığında yapıldı. 2020 yılı yatırımlarının 4. dönem gerçekleşmelerinin değerlendirildiği, koordinasyon gerektiren hususların görüşüldüğü ve İl Afet Risk Azaltma Planı hakkında bilgilendirmelerin olduğu toplantıya kamu kurum temsilcileri katıldı.

Toplantıda konuşan Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, “İlimiz kamu yatırım projeleri için 2020 yılı dördüncü dönem sonu itibariyle yapılan harcamaların toplam tutarı bir milyar 55 milyon TL olup, 2020 ödeneğinin yüzde 75’i kadar harcama yapılmış, en fazla yatırım harcaması 471 milyon 732 bin TL ile ulaştırma sektöründe gerçekleşmiştir. 2020 yılı yatırımlarının 4. dönem sonu gerçekleşmeleriyle ilgili yatırım izleme raporları doğrultusunda 31 Aralık 2020 tarihi itibariyle Kahramanmaraş il genelinde yatırımcı kamu kurum ve kuruluşlarımız tarafından toplam 317 proje üzerinde çalışmalar yürütülmektedir. Projelerin toplam tutarı 10 milyar 462 milyon 462 bin TL’dir. 2020 yılı ödeneği ise bir milyar 398 milyon 732 bin TL idi. Sektörler itibariyle en fazla yatırım payı 485 milyon 204 bin TL ödenek ile ulaştırma sektöründe, bu sektörü 280 milyon 696 bin TL ödenekle diğer kamu hizmetleri sektörü, 238 milyon 184 bin TL ödenekle de eğitim sektörü izlemektedir. İlimiz kamu yatırım projeleri için 2020 yılı dördüncü dönem sonu itibariyle yapılan harcamaların toplam tutarı bir milyar 55 milyon TL olup, 2020 ödeneğinin yüzde 75’i kadar harcama yapılmış, en fazla yatırım harcaması 471 milyon 732 bin TL ile ulaştırma sektöründe gerçekleşmiştir” dedi.

2021 yılı yatırım programına ilişkin de bilgi veren Vali Coşkun, “2021 yılı yatırım programı 15 Ocak 2021 tarihli mükerrer resmi gazetede yayımlanmıştır. Doğrudan Kahramanmaraş’a münhasır 41 proje, Kahramanmaraş ve müşterek illerle birlikte 12 proje olmak üzere ilimizden 53 proje yatırım programında yer almıştır. Aynı zamanda 81 ilin toplu olarak yer aldığı projelerden ilimize yeterli düzeyde ödenek alabilmek için merkezi düzeyde iletişimin güçlü tutulması ve gerekli çalışmaların yapılması gerekmektedir. Yatırım çalışmalarının hız kazanarak devam edeceği önümüzdeki süreçte tüm kamu kurum ve kuruluşlarımıza kolaylıklar diliyoruz. Yatırımların hayata geçirilmesinde emeği olan tüm çalışma arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.







